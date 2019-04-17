Биржа OKEx анонсировала усовершенствование регламента продаж токенов

В стремлении предоставить всем пользователям справедливые и прозрачные условия для проведения торгов криптовалютная биржа OKEx анонсировала оптимизацию правил продажи токенов по итогам первой продажи и приветствует любые отзывы относительно OK Jumpstart в социальных сетях.

OK Jumpstart готовится в ближайшем будущем предоставить платформу для реализации новых перспективных блокчейн-проектов. 2-й раунд продажи токенов и презентация обновленных правил состоятся к концу апреля 2019 года.

Все пользователи могут поделиться своими отзывами и предложениями об усовершенствовании регламента продаж токенов OK Jumpstart на официальной странице OKEx в Twitter. В знак признательности авторы пяти лучших комментариев 18 апреля 2019 года получат премию в размере 10 USDT каждый.



