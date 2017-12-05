USDJPY. 05.12.2017

0
194
05.12.2017
Below 110.85 market may head for farther drop wave toward 109.50 zone.
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USDJPY
USDJPY facing Intraday resistance at 113.20-30 where as long as market holding below another drop wave toward 111.50 will be expected.
Above 113.30 more advance toward 114.30-40 zone is expected.
Below 110.85 market may head for farther drop wave toward 109.50 zone.
|Support
|Resistance
|Level 1
|112.35
|113.20-30
|Level 2
|111.40-50
|114.30-40
|Level 3
|110.85
|115.00
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