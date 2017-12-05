USDJPY. 05.12.2017
Analytics & Forecasts

USDJPY. 05.12.2017

5 December 2017, 19:20
Realtrade Analytics
Realtrade Analytics
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05.12.2017

USDJPY


USDJPY facing Intraday resistance at 113.20-30 where as long as market holding below another drop wave toward 111.50 will be expected.

Above 113.30 more advance toward 114.30-40 zone is expected.

Below 110.85 market may head for farther drop wave toward 109.50 zone.

 Support    Resistance
Level 1     112.35       113.20-30
Level 2111.40-50      114.30-40
Level 3110.85    115.00


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