Euro Mulai Melandai Jelang Notulen ECB

Euro bergerak meninggi terhadap Dolar AS memasuki sesi Eropa, Kamis (05/Okt) sore ini. EUR/USD tampak menuju kisaran 1.1773, sebelum turun lagi ke kisaran 1.1769. Level rendah EUR/USD minggu ini berada pada level 1.1695, yang tercapai di awal minggu ini.

Fokus pasar menuju ke Bank Sentral Eropa (ECB) yang akan menerbitkan notulen rapatnya petang ini. Rapat kebijakan moneter yang telah dilaksanakan pada bulan September kemarin memberikan sinyal bahwa pihaknya dapat mengumumkan langkah untuk keluar dari kebijakan moneter longgar di bulan Oktober ini, meski sebetulnya mereka tak perlu cepat-cepat mengakhirinya pula.



Bank sentral tersebut juga menguraikan dampak negatif yang dibawa oleh penguatan Euro dalam rapatnya. Oleh sebab itu, pasar juga akan mencermati notulen ECB sore ini demi mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai mata uang.



ECB Tak Persoalkan Penguatan Euro, Euro Bisa Makin Bull

Menurut Viraj Patel, Ahli Forex dari ING Bank di London, mengatakan bahwa isyarat apapun dalam notulen ECB yang menunjukkan bahwa bank sentral tersebut tak masalah dengan penguatan Euro di tengah kondisi ekonomi makro saat ini, akan dapat menjadi dorongan besar bagi mata uang 19 negara tersebut.



Selain itu, PMI Ritel Zona Euro juga diumumkan sore ini. Headline PMI naik ke angka 52.3 dari angka 50.8 pada bulan Agustus. Di sisi lain, Dolar AS masih menunjukkan penguatan terbatas terhadap mata uang mayor-mata uang mayor lainnya sehubungan dengan apiknya data-data ekonomi AS.



