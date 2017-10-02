Peristiwa Utama Minggu Ini

Minggu lalu, dollar AS menguat terhadap mata uang utama. Indeks dollar (#DX) naik lebih dari 1%. Ketua Fed Janet Yellen mengatakan bahwa kenaikan suku bunga secara bertahap merupakan hal yang tepat meski terjadi inflasi lemah di negara ini. Di saat yang sama, beberapa perwakilan FOMC mengambil sikap berhati-hati terhadap masalah ini. Saat ini, kemungkinan pengetatan kebijakan moneter Fed di bulan Desember meningkat sampai 81,7%.

Untuk minggu perdagangan mendatang, kami menyarankan Anda untuk memperhatikan peristiwa dan laporan makroekonomi berikut.

02.10

Pada sesi perdagangan Asia hari Senin, sejumlah data statistik penting ekonomi Jepang dari Tankan akan dipublikasikan pada pukul 02:50 (GMT+3:00).

Kami rekomendasikan untuk memperhatikan juga laporan ekonomi berikut:

Indeks aktivitas bisnis sektor manufaktur Jerman dan kawasan Euro, pada pukul 10:55 (GMT+3:00) dan 11:00 (GMT+3:00);

Indeks aktivitas bisnis sektor manufaktur di Inggris pada pukul 11:30 (GMT+3:00).

Tingkat pengangguran kawasan Euro pada pukul 12:00 (GMT+3:00);

Indeks aktivitas bisnis di sektor manufaktur AS dari ISM pada pukul 17:00 (GMT+3:00).

Pasar keuangan Cina tutup sehubungan hari libur.

03.10

Pada hari Selasa, acara rapat Reserve Bank of Australia akan dilakukan pada sesi perdagangan Asia. Saat ini sebagian besar ahli percaya bahwa regulator akan menetapkan suku bunga di level sebelumnya, yaitu 1,50%.

Pada pukul 11:30 (GMT + 3:00) data mengenai aktivitas bisnis pada sektor konstruksi di Inggris akan dirilis.

Pasar keuangan Cina dan Jerman ditutup sehubungan hari libur.

04.10

Di sesi perdagangan Eropa, sejumlah indeks aktivitas bisnis di Jerman dan kawasan Euro akan dipublikasikan, masing-masing pada pukul 10:55 (GMT+3:00) dan 00:00 (GMT+3:00). Pada pukul 11:30 (GMT+3:00), indeks aktivitas bisnis sektor jasa di Inggris akan muncul.

Kami sarankan untuk memperhatikan statistik ekonomi AS:

Laporan awal pasar tenaga kerja dari ADP pada pukul 15:15 (GMT+3:00);

Indeks aktivitas bisnis di sektor nonmanufaktur AS dari ISM pada pukul 17:00 (GMT+3:00).

Persediaan minyak mentah pada pukul 17:30 (GMT+3:00). Laporan ini dapat berdampak pada dinamika mata uang komoditas.

Kita juga menantikan pidato Ketua ECB, Draghi, dan Ketua Fed, Yellen.

Pasar keuangan Cina masih tutup sehubungan hari libur.

05.10

Pada hari Kamis, laporan volume penjualan eceran dan neraca perdagangan Australia akan muncul pukul 03:30 (GMT+3:00) pada sesi perdagangan Asia.

Pukul 14:30 (GMT+3:00), kita menantikan risalah rapat ECB tentang kebijakan moneter.

Pukul 15:30 (GMT+3:00), Statistik Kanada akan mempublikasikan laporan neraca perdagangan negara.

Kami merekomendasikan untuk memperhatikan juga pidato para perwakilan FOMC.

Pasar keuangan Cina masih tutup sehubungan hari libur.

06.10

Pada hari Jumat, perhatian investor akan terfokus pada laporan pasar tenaga kerja AS dan Kanada pada pukul 15:30 (GMT+3:00). Sebagian besar pakar mengharapkan penurunan indikator utama.

Pada pukul 17:00 (GMT+3:00), indeks aktivitas bisnis Kanada dari Ivey akan diterbitkan.

Pasar keuangan Cina masih tutup sehubungan hari libur.





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