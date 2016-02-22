Support & Resistance-Update in Indexes
Market News

Support & Resistance-Update in Indexes

22 February 2016, 11:27
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
139

Support & Resistance-Update in Indexes

Last updated: Feb 22, 12:59 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

     
SPX500
SPX500: A Story That Can Only be Told with Charts
S11905.15SR31985.30S
S21877.20SR21949.48S
S31840.40SR11937.25S
Trend
Down
Volatility
100%
GER30
DAX 30: Up on U.S. Data and Down on German?
S19346WR39680W
S29139MR29620M
S39078SR19478S
Trend
Down
Volatility
100%
UK100
FTSE 100 Remains Bullish Above 5864
S15943WR36200M
S25864SR26130S
S35804MR16066M
Trend
Down
Volatility
100%
AUS200
AUS200 Technical Analysis: Facing Tough Resistance
S14754.00SR35704.80S
S24598.00SR25391.50S
S34310.00SR15074.00W
Trend
Down
Volatility
100%