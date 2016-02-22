0
139
Support & Resistance-Update in Indexes
Last updated: Feb 22, 12:59 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
SPX500
SPX500: A Story That Can Only be Told with Charts
SPX500: A Story That Can Only be Told with Charts
|S1
|1905.15
|S
|R3
|1985.30
|S
|S2
|1877.20
|S
|R2
|1949.48
|S
|S3
|1840.40
|S
|R1
|1937.25
|S
Trend
Down
Volatility
100%
GER30
DAX 30: Up on U.S. Data and Down on German?
DAX 30: Up on U.S. Data and Down on German?
|S1
|9346
|W
|R3
|9680
|W
|S2
|9139
|M
|R2
|9620
|M
|S3
|9078
|S
|R1
|9478
|S
Trend
Down
Volatility
100%
UK100
FTSE 100 Remains Bullish Above 5864
FTSE 100 Remains Bullish Above 5864
|S1
|5943
|W
|R3
|6200
|M
|S2
|5864
|S
|R2
|6130
|S
|S3
|5804
|M
|R1
|6066
|M
Trend
Down
Volatility
100%
AUS200
AUS200 Technical Analysis: Facing Tough Resistance
AUS200 Technical Analysis: Facing Tough Resistance
|S1
|4754.00
|S
|R3
|5704.80
|S
|S2
|4598.00
|S
|R2
|5391.50
|S
|S3
|4310.00
|S
|R1
|5074.00
|W
Trend
Down
Volatility
100%