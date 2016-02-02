Support & Resistance Update
Analytics & Forecasts

Support & Resistance Update

2 February 2016, 18:56
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
122

Support & Resistance

Last updated: Feb 2, 3:54 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

    
     
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Euro Breaks Key Channel Top
S11.0778MR31.1257W
S21.0711SR21.1115S
S31.0614MR11.0974M
Trend
Neutral
Volatility
27%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Yen Drops Most In Year on BoJ Negative Rates (Levels)
S1121.05WR3123.50S
S2118.26MR2121.89M
S3117.64SR1121.51W
Trend
Down
Volatility
87%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Cable Boxed-In Ahead of BoE
S11.4371SR31.4662M
S21.4250SR21.4568S
S31.4148MR11.4500S
Trend
Down
Volatility
81%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: The Dollar Bull Dilemma
S112265WR312400S
S212167MR212384M
S312110SR112297W
Trend
Up
Volatility
79%