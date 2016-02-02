Support & Resistance Update

0
122
Support & Resistance
Last updated: Feb 2, 3:54 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Euro Breaks Key Channel Top
EUR/USD Technical Analysis: Euro Breaks Key Channel Top
|S1
|1.0778
|M
|R3
|1.1257
|W
|S2
|1.0711
|S
|R2
|1.1115
|S
|S3
|1.0614
|M
|R1
|1.0974
|M
Trend
Neutral
Volatility
27%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Yen Drops Most In Year on BoJ Negative Rates (Levels)
USD/JPY Technical Analysis: Yen Drops Most In Year on BoJ Negative Rates (Levels)
|S1
|121.05
|W
|R3
|123.50
|S
|S2
|118.26
|M
|R2
|121.89
|M
|S3
|117.64
|S
|R1
|121.51
|W
Trend
Down
Volatility
87%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Cable Boxed-In Ahead of BoE
GBP/USD Technical Analysis: Cable Boxed-In Ahead of BoE
|S1
|1.4371
|S
|R3
|1.4662
|M
|S2
|1.4250
|S
|R2
|1.4568
|S
|S3
|1.4148
|M
|R1
|1.4500
|S
Trend
Down
Volatility
81%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: The Dollar Bull Dilemma
US DOLLAR Technical Analysis: The Dollar Bull Dilemma
|S1
|12265
|W
|R3
|12400
|S
|S2
|12167
|M
|R2
|12384
|M
|S3
|12110
|S
|R1
|12297
|W
Trend
Up
Volatility
79%