EUR Forecast

https://www.mql5.com/en/charts/3624886/eurusd-h4-metaquotes-software-corp-yang-mau-ikutan-monggo-sell

EUR H4 masih bearish. Dasar Fundamental Yunani memungkinkan akan di bailout, terlalu besar risiko jika Yunani keluar dari zona EU. So....supply uang akan bertambah, in case...EUR will weak vs another currency. Ditambah lagi Boss SNB "Thomas Jordan" ngoceh katanya CHF overvalued = terlalu menguat, dan dimungkinkan juga SNB akan mengintervensi mata uang nya.

Bottom Line : If CHF strong --> EUR weak.

Rekomendasi : Sell EURUSD, TP 1.10000, SL pilih sesuai selera dan kekuatan modal (liat chart) // expired signal and TP has be done

Salam.