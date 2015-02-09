Brent and USD/JPY (German)

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Die Non-Farm Payroll welche am 6.02.2015 von USA veröffentlicht wurden, verursachten einen 200 Pips Schwung im USD/JPY in nur 2 Stunden. Dadurch werden so einige Formationen und usd/jpy Analyse (n) zerstört. Da man die Non-Farm Payrolls schlecht falsch interpretieren kann, ist der Handel mit solchen News in mehr als 90% der Fällen profitabel. Wählt man die Positionsgröße korrekt, kann man in nur 2 Stunden schöne Gewinne erzielen. Die anderen 10% welche man verlieren kann, stammen meistens aus einer zu großen Positionsgröße. Bei Veröffentlichung von Daten kann der Kurs manchmal bis zu 50 Pips in die umgekehrte Richtung gehen, bevor er den "richtigen" Kurs wieder aufnimmt. Wenn man die Positionsgröße zu groß gewählt hat, können diese 50 Pips zu einem StopOut, MarginCall oder aus Angst geschlossener Verlust Position führen.
Obwohl die meisten Ölkonzerne grüne Zahlen in ihren Kursveränderungen verzeichnen, ist der lange Abwärtstrend nicht vorbei. Was besonders komisch erscheint ist der Zuwachs der "Neftyanaya Kompaniya Rosneft" was übersetzt heißt "Öl Unternehmen Rosneft". Der Abschwung von Petrobras Vz. ist total gerechtfertigt und wird, wahrscheinlich, auch in kommenden Monat sehr viel an Wert verlieren. Mit einem weiter Verlust könnte man Petrobras langsam in die "Penny Stocks" Abteilung stecken.
USD/JPY - H4Die übergeordnete Dreiecksformation welche wir in unserer letzten Stunde angesprochen haben wurde nun dank den Non-Farm Payrolls am 06.02.2015 gebrochen. Auch haben wir oberhalb der Formation auf H4 und Tagesbasis geschlossen, was unseren Ausbruch noch ein mal verstärkt. Ein Re-Test bzw. Eintauchen in die Formation ist denkbar. Spätestens bei dem Re-Test bzw. Eintauchen sollte man nach Long Einstiegen suchen. Ziele für Long Positionen sind:
- 119.900
- 120.757
- 121.876
USD/JPY - H1Unsere Dreiecksformation im Stundenchart welche wir ebenfalls in unserer letzten Analyse hatten, wurde leider sehr unschön mit einem Gap am Montag verlassen und weiterhin mehr oder weniger vernachlässigt. Dagegen wurde die obere Trendkanallinie der Dreicksformation bestätigt gebrochen, was sich allerdings automatisch mit den Non-Farm Payrolls ergeben hat.
Obwohl die meisten Ölkonzerne grüne Zahlen in ihren Kursveränderungen verzeichnen, ist der lange Abwärtstrend nicht vorbei. Was besonders komisch erscheint ist der Zuwachs der "Neftyanaya Kompaniya Rosneft" was übersetzt heißt "Öl Unternehmen Rosneft". Der Abschwung von Petrobras Vz. ist total gerechtfertigt und wird, wahrscheinlich, auch in kommenden Monat sehr viel an Wert verlieren. Mit einem weiter Verlust könnte man Petrobras langsam in die "Penny Stocks" Abteilung stecken.
Brent - D1Im 4 Stundenchart sehen wir eine ähnliche Konstellation wie wir dies vor einer Woche im 1-Stundenchart hatten (für Stamm-Leser). Diese wurde allerdings gebrochen und somit erreichte Brent beinahe Punktgenau unsere Ziele aus der Analyse. (Stundenchart unten). Wir haben eine Seitwärts-Phase welche gleichzeitig, auch wenn mit einer kleinen Abweichung, die Range zwischen 38.2 und 61.8 abbildet. Diese Zone gilt für den Brent als Widerstand. Für Long Positionen hat man beim Brent folglich folgende Ziele für Teilschließungen:
- 67.70
- 63.60
- 59.60
Brent - H4Im Stundenchart sieht es wieder unglaublich schön aus, vor allem weil wir hier Seitwärts-Phasen haben. Den Handel aus der untergeordneten Zeiteinheit in die übergeordnete heraus, erkläre ich in Videoanalysen. Unsere Range befindet sich innerhalb von 59.11 und 52.75 (Am Montag morgen kann diese bereits verlassen sein.) Unser Ziel aus vorherigen Analysen (gelbe Fläche) wurde erreicht und es wurde, bist jetzt, ein Doppel-Hoch gebildet.
- Short-Ausbruch:
- Fortsetzung des Trendes
- Bruch der 75 SMA
- Bestätigung der Doppel-Hoch-Formation bei 59.11
- Long-Ausbruch:
- Nächstes Ziel: 67.46
- Ausbildung eines stabilen Aufwärtstrends im Stundenchart
- Anfang eines Aufwärtstrends im 4-Stundenchart
RISIKOWARNUNG: Offenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.Devisenhandel ist mit einem hohen Risiko verbunden und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie sich mit dem Devisenhandel in Erwägung ziehen, sollten Sie sorgfältig Ihre Investitionsziele, finanzielle Umstände, Bedürfnisse, Erfahrungsstand und Sachkenntnis in Betracht ziehen. Der Blog stellt allgemeine Empfehlungen zur Verfügung, die nicht Ihre individuellen Investitionsziele, finanziellen Umstände oder Bedürfnisse berücksichtigen. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönliche Anlageberatung verstanden werden. Durch den Handel und die Spekulation mit Devisen, könnten Sie ein Teil oder den kompletten Verlust Ihrer hinterlegten Geldeinlage erleiden und sollten deshalb nicht mit Kapital spekulieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Seien Sie sich aller Risiken bewusst die mit dem Devisenhandel verbunden sind.