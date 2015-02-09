Brent and USD/JPY (German)

USD/JPY - H4

119.900

120.757

121.876

USD/JPY - H1

Brent - D1

67.70

63.60

59.60

Brent - H4

Short-Ausbruch : Fortsetzung des Trendes Bruch der 75 SMA Bestätigung der Doppel-Hoch-Formation bei 59.11

: Long-Ausbruch : Nächstes Ziel: 67.46 Ausbildung eines stabilen Aufwärtstrends im Stundenchart Anfang eines Aufwärtstrends im 4-Stundenchart

:

RISIKOWARNUNG: Offenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.Devisenhandel ist mit einem hohen Risiko verbunden und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie sich mit dem Devisenhandel in Erwägung ziehen, sollten Sie sorgfältig Ihre Investitionsziele, finanzielle Umstände, Bedürfnisse, Erfahrungsstand und Sachkenntnis in Betracht ziehen. Der Blog stellt allgemeine Empfehlungen zur Verfügung, die nicht Ihre individuellen Investitionsziele, finanziellen Umstände oder Bedürfnisse berücksichtigen. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönliche Anlageberatung verstanden werden. Durch den Handel und die Spekulation mit Devisen, könnten Sie ein Teil oder den kompletten Verlust Ihrer hinterlegten Geldeinlage erleiden und sollten deshalb nicht mit Kapital spekulieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Seien Sie sich aller Risiken bewusst die mit dem Devisenhandel verbunden sind.