- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
25 115
Gewinntrades:
18 648 (74.25%)
Verlusttrades:
6 467 (25.75%)
Bester Trade:
1 118.62 USD
Schlechtester Trade:
-10 207.49 USD
Bruttoprofit:
481 654.22 USD (89 611 252 pips)
Bruttoverlust:
-450 646.25 USD (108 479 010 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
121 (182.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 932.11 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
66.35%
Max deposit load:
2.06%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
283
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
0.55
Long-Positionen:
14 969 (59.60%)
Short-Positionen:
10 146 (40.40%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
1.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-69.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-10 359.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19 320.63 USD (13)
Wachstum pro Monat :
13.31%
Jahresprognose:
161.49%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
82.09 USD
Maximaler:
56 873.86 USD (68.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.35% (56 641.86 USD)
Kapital:
7.90% (2 465.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7293
|BTCUSD
|6050
|XAUUSD
|5370
|EURUSD
|4284
|USDJPY
|979
|LTCUSD
|118
|USDCAD
|105
|USDCHF
|79
|GBPJPY
|77
|EURJPY
|74
|EURNZD
|71
|GBPNZD
|67
|EURAUD
|62
|CADJPY
|61
|GBPCAD
|58
|GBPAUD
|55
|CHFJPY
|49
|AUDJPY
|45
|NZDJPY
|39
|GBPCHF
|36
|EURGBP
|35
|BCHUSD
|34
|EURCAD
|33
|EURCHF
|20
|XRPUSD
|11
|ETHUSD
|8
|NZDUSD
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-8.7K
|BTCUSD
|7.4K
|XAUUSD
|1.3K
|EURUSD
|30K
|USDJPY
|-4.8K
|LTCUSD
|2.3K
|USDCAD
|97
|USDCHF
|624
|GBPJPY
|67
|EURJPY
|93
|EURNZD
|58
|GBPNZD
|62
|EURAUD
|-36
|CADJPY
|67
|GBPCAD
|-5
|GBPAUD
|0
|CHFJPY
|32
|AUDJPY
|51
|NZDJPY
|19
|GBPCHF
|-45
|EURGBP
|13
|BCHUSD
|2.2K
|EURCAD
|-7
|EURCHF
|18
|XRPUSD
|69
|ETHUSD
|87
|NZDUSD
|-9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|23K
|BTCUSD
|-19M
|XAUUSD
|-88K
|EURUSD
|43K
|USDJPY
|-77K
|LTCUSD
|3.7K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|5.1K
|GBPJPY
|10K
|EURJPY
|13K
|EURNZD
|9.8K
|GBPNZD
|11K
|EURAUD
|-5.5K
|CADJPY
|9.6K
|GBPCAD
|-442
|GBPAUD
|222
|CHFJPY
|4.7K
|AUDJPY
|7.3K
|NZDJPY
|2.7K
|GBPCHF
|-3.9K
|EURGBP
|1.1K
|BCHUSD
|175K
|EURCAD
|-748
|EURCHF
|1.6K
|XRPUSD
|31K
|ETHUSD
|40K
|NZDUSD
|-877
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 118.62 USD
Schlechtester Trade: -10 207 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +182.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10 359.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.09 × 23
|
Tickmill-Live04
|0.19 × 32
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
DooFintech-Live 5
|0.50 × 6
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.11 × 519
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.14 × 370
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
300 USD pro Monat
300%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
167
4%
25 115
74%
66%
1.06
1.23
USD
USD
44%
1:500