KAUSER AHMED

TIC8071137

KAUSER AHMED
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
167 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 300%
Tickmill-Live08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
25 115
Gewinntrades:
18 648 (74.25%)
Verlusttrades:
6 467 (25.75%)
Bester Trade:
1 118.62 USD
Schlechtester Trade:
-10 207.49 USD
Bruttoprofit:
481 654.22 USD (89 611 252 pips)
Bruttoverlust:
-450 646.25 USD (108 479 010 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
121 (182.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 932.11 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
66.35%
Max deposit load:
2.06%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
283
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
0.55
Long-Positionen:
14 969 (59.60%)
Short-Positionen:
10 146 (40.40%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
1.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-69.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-10 359.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19 320.63 USD (13)
Wachstum pro Monat :
13.31%
Jahresprognose:
161.49%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
82.09 USD
Maximaler:
56 873.86 USD (68.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.35% (56 641.86 USD)
Kapital:
7.90% (2 465.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 7293
BTCUSD 6050
XAUUSD 5370
EURUSD 4284
USDJPY 979
LTCUSD 118
USDCAD 105
USDCHF 79
GBPJPY 77
EURJPY 74
EURNZD 71
GBPNZD 67
EURAUD 62
CADJPY 61
GBPCAD 58
GBPAUD 55
CHFJPY 49
AUDJPY 45
NZDJPY 39
GBPCHF 36
EURGBP 35
BCHUSD 34
EURCAD 33
EURCHF 20
XRPUSD 11
ETHUSD 8
NZDUSD 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -8.7K
BTCUSD 7.4K
XAUUSD 1.3K
EURUSD 30K
USDJPY -4.8K
LTCUSD 2.3K
USDCAD 97
USDCHF 624
GBPJPY 67
EURJPY 93
EURNZD 58
GBPNZD 62
EURAUD -36
CADJPY 67
GBPCAD -5
GBPAUD 0
CHFJPY 32
AUDJPY 51
NZDJPY 19
GBPCHF -45
EURGBP 13
BCHUSD 2.2K
EURCAD -7
EURCHF 18
XRPUSD 69
ETHUSD 87
NZDUSD -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 23K
BTCUSD -19M
XAUUSD -88K
EURUSD 43K
USDJPY -77K
LTCUSD 3.7K
USDCAD 1.1K
USDCHF 5.1K
GBPJPY 10K
EURJPY 13K
EURNZD 9.8K
GBPNZD 11K
EURAUD -5.5K
CADJPY 9.6K
GBPCAD -442
GBPAUD 222
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 7.3K
NZDJPY 2.7K
GBPCHF -3.9K
EURGBP 1.1K
BCHUSD 175K
EURCAD -748
EURCHF 1.6K
XRPUSD 31K
ETHUSD 40K
NZDUSD -877
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 118.62 USD
Schlechtester Trade: -10 207 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +182.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10 359.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.09 × 23
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
DooFintech-Live 5
0.50 × 6
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.11 × 519
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 370
noch 339 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 2.15% of days out of 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TIC8071137
300 USD pro Monat
300%
0
0
USD
31K
USD
167
4%
25 115
74%
66%
1.06
1.23
USD
44%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

