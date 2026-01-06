SignaleKategorien
KAUSER AHMED

MT5 RB 032874

KAUSER AHMED
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 3000 USD pro Monat kopieren
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
25
Gewinntrades:
19 (76.00%)
Verlusttrades:
6 (24.00%)
Bester Trade:
6.16 USD
Schlechtester Trade:
-1.31 USD
Bruttoprofit:
31.75 USD (2 245 pips)
Bruttoverlust:
-4.69 USD (385 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (24.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.51 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.69
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.09%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
6.00
Long-Positionen:
7 (28.00%)
Short-Positionen:
18 (72.00%)
Profit-Faktor:
6.77
Mathematische Gewinnerwartung:
1.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-4.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.15 USD (6)
Wachstum pro Monat :
9.06%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
4.51 USD (1.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.38% (1.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 27
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.16 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
BCS5-Real
0.64 × 14
RoboForex-ECN
0.95 × 584
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.84 × 366
VantageInternational-Live 7
1.89 × 187
FPMarkets-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.09 × 292
VantageInternational-Live 15
2.12 × 17
Opogroup-Server1
2.17 × 77
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
VTMarkets-Live
2.48 × 144
ZeroMarkets-1
2.49 × 194
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.57 × 585
Neomarkets-Live
2.66 × 130
noch 80 ...
Keine Bewertungen
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
