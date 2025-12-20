SignaleKategorien
KAUSER AHMED

HOT5412302

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
114 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 119%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
142
Gewinntrades:
114 (80.28%)
Verlusttrades:
28 (19.72%)
Bester Trade:
74.49 USD
Schlechtester Trade:
-63.75 USD
Bruttoprofit:
807.90 USD (2 247 322 pips)
Bruttoverlust:
-405.10 USD (1 631 633 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (205.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
205.81 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.88%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
2.68
Long-Positionen:
69 (48.59%)
Short-Positionen:
73 (51.41%)
Profit-Faktor:
1.99
Mathematische Gewinnerwartung:
2.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-85.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-127.75 USD (3)
Wachstum pro Monat :
8.93%
Jahresprognose:
108.34%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
150.29 USD (33.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.08% (150.29 USD)
Kapital:
2.75% (30.14 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDr 55
XAUUSDr 44
GBPUSDb 12
BTCUSD 9
EURUSDb 6
USDJPYr 6
GBPUSDr 5
XAUEUR 4
USA100 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDr -71
XAUUSDr 248
GBPUSDb 33
BTCUSD 15
EURUSDb 12
USDJPYr 19
GBPUSDr 20
XAUEUR 127
USA100 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDr -6.4K
XAUUSDr 16K
GBPUSDb 3K
BTCUSD 585K
EURUSDb 1.2K
USDJPYr 2.7K
GBPUSDr 1.9K
XAUEUR 12K
USA100 379
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +74.49 USD
Schlechtester Trade: -64 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +205.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -85.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
2025.12.20 13:50
Trading operations on the account were performed for only 83 days. This comprises 10.55% of days out of the 787 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 13:50
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 2.29% of days out of 787 days of the signal's entire lifetime.
