Trades insgesamt:
142
Gewinntrades:
114 (80.28%)
Verlusttrades:
28 (19.72%)
Bester Trade:
74.49 USD
Schlechtester Trade:
-63.75 USD
Bruttoprofit:
807.90 USD (2 247 322 pips)
Bruttoverlust:
-405.10 USD (1 631 633 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (205.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
205.81 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.88%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
2.68
Long-Positionen:
69 (48.59%)
Short-Positionen:
73 (51.41%)
Profit-Faktor:
1.99
Mathematische Gewinnerwartung:
2.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-85.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-127.75 USD (3)
Wachstum pro Monat :
8.93%
Jahresprognose:
108.34%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
150.29 USD (33.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.08% (150.29 USD)
Kapital:
2.75% (30.14 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|55
|XAUUSDr
|44
|GBPUSDb
|12
|BTCUSD
|9
|EURUSDb
|6
|USDJPYr
|6
|GBPUSDr
|5
|XAUEUR
|4
|USA100
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDr
|-71
|XAUUSDr
|248
|GBPUSDb
|33
|BTCUSD
|15
|EURUSDb
|12
|USDJPYr
|19
|GBPUSDr
|20
|XAUEUR
|127
|USA100
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDr
|-6.4K
|XAUUSDr
|16K
|GBPUSDb
|3K
|BTCUSD
|585K
|EURUSDb
|1.2K
|USDJPYr
|2.7K
|GBPUSDr
|1.9K
|XAUEUR
|12K
|USA100
|379
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Bester Trade: +74.49 USD
Schlechtester Trade: -64 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +205.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -85.74 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
Keine Bewertungen
