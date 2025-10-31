- Wachstum
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
11 (91.66%)
Verlusttrades:
1 (8.33%)
Bester Trade:
6 321.07 BDT
Schlechtester Trade:
-4 863.10 BDT
Bruttoprofit:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
Bruttoverlust:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (16 544.78 BDT)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16 544.78 BDT (7)
Sharpe Ratio:
0.57
Trading-Aktivität:
47.06%
Max deposit load:
2.18%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
3.38
Long-Positionen:
10 (83.33%)
Short-Positionen:
2 (16.67%)
Profit-Faktor:
4.38
Mathematische Gewinnerwartung:
1 371.34 BDT
Durchschnittlicher Profit:
1 938.11 BDT
Durchschnittlicher Verlust:
-4 863.10 BDT
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4 863.10 BDT)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 863.10 BDT (1)
Wachstum pro Monat :
11.95%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 BDT
Maximaler:
4 863.10 BDT (6.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.51% (4 863.10 BDT)
Kapital:
15.58% (10 393.21 BDT)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|7.9K
|XAUUSD
|8.5K
|EURUSD
|19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|637K
|XAUUSD
|68K
|EURUSD
|21
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6 321.07 BDT
Schlechtester Trade: -4 863 BDT
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16 544.78 BDT
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 863.10 BDT
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.42 × 993
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.54 × 102
|
Exness-Real16
|2.94 × 16
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.67 × 3
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|109.56 × 100
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
3000 USD pro Monat
28%
0
0
USD
USD
75K
BDT
BDT
10
0%
12
91%
47%
4.38
1 371.34
BDT
BDT
16%
1:100