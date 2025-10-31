SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Trade Ex
KAUSER AHMED

Trade Ex

KAUSER AHMED
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 3000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 28%
Exness-Real17
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
11 (91.66%)
Verlusttrades:
1 (8.33%)
Bester Trade:
6 321.07 BDT
Schlechtester Trade:
-4 863.10 BDT
Bruttoprofit:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
Bruttoverlust:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (16 544.78 BDT)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16 544.78 BDT (7)
Sharpe Ratio:
0.57
Trading-Aktivität:
47.06%
Max deposit load:
2.18%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
3.38
Long-Positionen:
10 (83.33%)
Short-Positionen:
2 (16.67%)
Profit-Faktor:
4.38
Mathematische Gewinnerwartung:
1 371.34 BDT
Durchschnittlicher Profit:
1 938.11 BDT
Durchschnittlicher Verlust:
-4 863.10 BDT
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4 863.10 BDT)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 863.10 BDT (1)
Wachstum pro Monat :
11.95%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 BDT
Maximaler:
4 863.10 BDT (6.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.51% (4 863.10 BDT)
Kapital:
15.58% (10 393.21 BDT)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 8
XAUUSD 3
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 7.9K
XAUUSD 8.5K
EURUSD 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 637K
XAUUSD 68K
EURUSD 21
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 321.07 BDT
Schlechtester Trade: -4 863 BDT
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16 544.78 BDT
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 863.10 BDT

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.42 × 993
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.54 × 102
Exness-Real16
2.94 × 16
HFMarketsSV-Live Server 3
7.67 × 3
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
12.13 × 16
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
109.56 × 100
