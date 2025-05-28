- Wachstum
Trades insgesamt:
374
Gewinntrades:
330 (88.23%)
Verlusttrades:
44 (11.76%)
Bester Trade:
102.45 USD
Schlechtester Trade:
-183.90 USD
Bruttoprofit:
1 582.80 USD (126 045 pips)
Bruttoverlust:
-1 264.40 USD (53 508 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (43.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
483.90 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
98.94%
Max deposit load:
10.98%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.62
Long-Positionen:
209 (55.88%)
Short-Positionen:
165 (44.12%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-484.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-484.35 USD (7)
Wachstum pro Monat :
3.97%
Jahresprognose:
48.13%
Algo-Trading:
72%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
514.17 USD (45.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.31% (514.17 USD)
Kapital:
23.51% (128.79 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|139
|NZDCAD
|132
|XAUUSD
|92
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|69
|NZDCAD
|61
|XAUUSD
|105
|BTCUSD
|57
|EURUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|7.3K
|NZDCAD
|7.2K
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|57K
|EURUSD
|781
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +102.45 USD
Schlechtester Trade: -184 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -484.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.47 × 34
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.59 × 125
|
Pepperstone-Edge01
|0.82 × 39
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 241
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
Tickmill-Live05
|0.93 × 259
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|1.07 × 27
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.10 × 279
|
ICMarketsSC-Live16
|1.11 × 171
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.14 × 103
|
Pepperstone-Edge12
|1.14 × 295
|
Exness-Real14
|1.18 × 34
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
ThreeTrader-Live
|1.19 × 21
Keine Bewertungen
