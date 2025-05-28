SignaleKategorien
KAUSER AHMED

MT8086040

KAUSER AHMED
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
39 Wochen
0 / 0 USD
Für 3000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 200%
Tickmill-Live08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
374
Gewinntrades:
330 (88.23%)
Verlusttrades:
44 (11.76%)
Bester Trade:
102.45 USD
Schlechtester Trade:
-183.90 USD
Bruttoprofit:
1 582.80 USD (126 045 pips)
Bruttoverlust:
-1 264.40 USD (53 508 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (43.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
483.90 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
98.94%
Max deposit load:
10.98%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.62
Long-Positionen:
209 (55.88%)
Short-Positionen:
165 (44.12%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-484.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-484.35 USD (7)
Wachstum pro Monat :
3.97%
Jahresprognose:
48.13%
Algo-Trading:
72%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
514.17 USD (45.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.31% (514.17 USD)
Kapital:
23.51% (128.79 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 139
NZDCAD 132
XAUUSD 92
BTCUSD 8
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 69
NZDCAD 61
XAUUSD 105
BTCUSD 57
EURUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 7.3K
NZDCAD 7.2K
XAUUSD 22
BTCUSD 57K
EURUSD 781
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +102.45 USD
Schlechtester Trade: -184 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -484.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 3
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.47 × 34
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
FXOpen-ECN Live Server
0.59 × 125
Pepperstone-Edge01
0.82 × 39
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
EquitiGroup-Live
0.89 × 241
LQD1-Live01
0.93 × 14
Tickmill-Live05
0.93 × 259
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
1.07 × 27
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.10 × 279
ICMarketsSC-Live16
1.11 × 171
TMGM.TradeMax-Live8
1.14 × 103
Pepperstone-Edge12
1.14 × 295
Exness-Real14
1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
ThreeTrader-Live
1.19 × 21
Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 18:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 18:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 03:24
Share of days for 80% of trades is too low
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.