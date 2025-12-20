SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Fundamentals EA
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals EA

Giam Zhen Rong Colin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 33%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
226
Gewinntrades:
166 (73.45%)
Verlusttrades:
60 (26.55%)
Bester Trade:
59.03 USD
Schlechtester Trade:
-46.81 USD
Bruttoprofit:
1 147.86 USD (41 526 pips)
Bruttoverlust:
-445.63 USD (27 828 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (146.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
146.86 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
68.17%
Max deposit load:
0.70%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.67
Long-Positionen:
82 (36.28%)
Short-Positionen:
144 (63.72%)
Profit-Faktor:
2.58
Mathematische Gewinnerwartung:
3.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-93.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-93.23 USD (3)
Wachstum pro Monat :
4.21%
Jahresprognose:
51.14%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.05 USD
Maximaler:
105.35 USD (3.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.99% (105.35 USD)
Kapital:
0.37% (10.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 130
AUDNZD 30
AUDCAD 25
NZDCAD 20
GBPUSD 14
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 411
AUDNZD 70
AUDCAD 174
NZDCAD 118
GBPUSD 21
XAUUSD -91
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 15K
AUDNZD 338
AUDCAD 4.6K
NZDCAD 2.9K
GBPUSD 74
XAUUSD -9.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +59.03 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +146.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -93.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live25" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.71 × 122
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live16
0.72 × 591
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live24
0.83 × 46
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live18
0.92 × 144
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 3
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2066
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 654
ICMarketsSC-Live04
1.17 × 157
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
Live Signal for Fundamentals EA
Keine Bewertungen
2025.12.24 12:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Fundamentals EA
30 USD pro Monat
33%
0
0
USD
2.8K
USD
29
96%
226
73%
68%
2.57
3.11
USD
4%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.