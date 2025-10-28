SignaleKategorien
Guilherme Jose Mattes

Invictus X

Guilherme Jose Mattes
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
2 / 7.3K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 186%
Exness-MT5Real12
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 410
Gewinntrades:
1 259 (89.29%)
Verlusttrades:
151 (10.71%)
Bester Trade:
86.49 USD
Schlechtester Trade:
-37.77 USD
Bruttoprofit:
4 291.64 USD (1 583 238 pips)
Bruttoverlust:
-2 571.10 USD (547 211 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
53 (250.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
349.65 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
4.21%
Max deposit load:
19.47%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
119
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
10.03
Long-Positionen:
1 006 (71.35%)
Short-Positionen:
404 (28.65%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
1.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-71.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-82.77 USD (3)
Wachstum pro Monat :
43.61%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.89 USD
Maximaler:
171.60 USD (15.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.80% (170.58 USD)
Kapital:
9.00% (78.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSDz 922
BTCUSDz 248
XAUUSDz 240
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSDz 1.1K
BTCUSDz 481
XAUUSDz 144
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSDz 322K
BTCUSDz 633K
XAUUSDz 81K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +86.49 USD
Schlechtester Trade: -38 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +250.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2025.12.27 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 03:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 15:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 15:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.04 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 20:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 20:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.02 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.11.01 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 20:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Invictus X
30 USD pro Monat
186%
2
7.3K
USD
1K
USD
13
99%
1 410
89%
4%
1.66
1.22
USD
18%
1:500
