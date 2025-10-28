- Wachstum
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
Trades insgesamt:
1 410
Gewinntrades:
1 259 (89.29%)
Verlusttrades:
151 (10.71%)
Bester Trade:
86.49 USD
Schlechtester Trade:
-37.77 USD
Bruttoprofit:
4 291.64 USD (1 583 238 pips)
Bruttoverlust:
-2 571.10 USD (547 211 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
53 (250.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
349.65 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
4.21%
Max deposit load:
19.47%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
119
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
10.03
Long-Positionen:
1 006 (71.35%)
Short-Positionen:
404 (28.65%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
1.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-71.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-82.77 USD (3)
Wachstum pro Monat :
43.61%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.89 USD
Maximaler:
171.60 USD (15.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.80% (170.58 USD)
Kapital:
9.00% (78.08 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSDz
|922
|BTCUSDz
|248
|XAUUSDz
|240
Bester Trade: +86.49 USD
Schlechtester Trade: -38 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +250.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.44 USD
