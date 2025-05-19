SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / EA Gold Snap High Risk
Feila Mutia Andarwati

EA Gold Snap High Risk

Feila Mutia Andarwati
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 190%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 741
Gewinntrades:
2 036 (74.27%)
Verlusttrades:
705 (25.72%)
Bester Trade:
228.67 USD
Schlechtester Trade:
-131.56 USD
Bruttoprofit:
8 953.81 USD (145 616 pips)
Bruttoverlust:
-4 256.85 USD (115 117 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1226 (261.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 144.73 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
6.35%
Max deposit load:
110.25%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
5.29
Long-Positionen:
635 (23.17%)
Short-Positionen:
2 106 (76.83%)
Profit-Faktor:
2.10
Mathematische Gewinnerwartung:
1.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
201 (-53.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-440.57 USD (23)
Wachstum pro Monat :
17.54%
Jahresprognose:
212.84%
Algo-Trading:
44%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
888.08 USD (23.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.27% (888.08 USD)
Kapital:
33.53% (1 031.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURGBP.sv 1430
AUDNZD.sv 307
EURUSD.sv 166
XAUUSD.sv 157
GBPUSD.sv 144
USDCAD.sv 97
NZDCAD.sv 79
AUDUSD.sv 65
AUDCAD.sv 54
NZDUSD.sv 53
EURJPY.sv 46
EURCHF.sv 37
USDJPY.sv 29
GBPJPY.sv 29
GBPCAD.sv 27
USDCHF.sv 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURGBP.sv 203
AUDNZD.sv 272
EURUSD.sv -257
XAUUSD.sv 3.9K
GBPUSD.sv 8
USDCAD.sv -160
NZDCAD.sv -59
AUDUSD.sv 182
AUDCAD.sv 62
NZDUSD.sv 104
EURJPY.sv 153
EURCHF.sv 197
USDJPY.sv 8
GBPJPY.sv 101
GBPCAD.sv -116
USDCHF.sv 68
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURGBP.sv 16K
AUDNZD.sv -6.2K
EURUSD.sv -11K
XAUUSD.sv 28K
GBPUSD.sv -3.6K
USDCAD.sv -6.2K
NZDCAD.sv -630
AUDUSD.sv 2.6K
AUDCAD.sv 437
NZDUSD.sv 2.8K
EURJPY.sv 6.1K
EURCHF.sv 2.6K
USDJPY.sv -383
GBPJPY.sv 3.5K
GBPCAD.sv -4.1K
USDCHF.sv 650
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +228.67 USD
Schlechtester Trade: -132 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +261.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 23:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EA Gold Snap High Risk
30 USD pro Monat
190%
0
0
USD
7K
USD
31
44%
2 741
74%
6%
2.10
1.71
USD
34%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.