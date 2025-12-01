SignaleKategorien
Ko-ji Ueyama

Cygnus GOLD

Ko-ji Ueyama
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 764%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
100
Gewinntrades:
50 (50.00%)
Verlusttrades:
50 (50.00%)
Bester Trade:
824.64 USD
Schlechtester Trade:
-216.00 USD
Bruttoprofit:
8 538.48 USD (197 533 pips)
Bruttoverlust:
-3 787.51 USD (63 994 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (410.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 040.88 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
37.71%
Max deposit load:
6.87%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
5.75
Long-Positionen:
100 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.25
Mathematische Gewinnerwartung:
47.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
170.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-75.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-584.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-805.03 USD (7)
Wachstum pro Monat :
111.74%
Jahresprognose:
1 355.79%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
825.84 USD (23.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.96% (795.21 USD)
Kapital:
11.28% (302.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 4.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 134K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +824.64 USD
Schlechtester Trade: -216 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +410.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -584.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMTrading-MT5 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Cygnus GOLD
999 USD pro Monat
764%
0
0
USD
5.4K
USD
18
90%
100
50%
38%
2.25
47.51
USD
32%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.