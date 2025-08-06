Währungen / TWST
TWST: Twist Bioscience Corporation
28.28 USD 0.33 (1.18%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TWST hat sich für heute um 1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.73 bis zu einem Hoch von 28.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Twist Bioscience Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TWST News
Tagesspanne
27.73 28.32
Jahresspanne
24.07 55.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.95
- Eröffnung
- 27.95
- Bid
- 28.28
- Ask
- 28.58
- Tief
- 27.73
- Hoch
- 28.32
- Volumen
- 536
- Tagesänderung
- 1.18%
- Monatsänderung
- 5.72%
- 6-Monatsänderung
- -27.82%
- Jahresänderung
- -36.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K