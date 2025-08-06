Moedas / TWST
TWST: Twist Bioscience Corporation
27.92 USD 0.95 (3.52%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TWST para hoje mudou para 3.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.58 e o mais alto foi 28.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Twist Bioscience Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
27.58 28.46
Faixa anual
24.07 55.34
- Fechamento anterior
- 26.97
- Open
- 27.62
- Bid
- 27.92
- Ask
- 28.22
- Low
- 27.58
- High
- 28.46
- Volume
- 1.005 K
- Mudança diária
- 3.52%
- Mudança mensal
- 4.37%
- Mudança de 6 meses
- -28.74%
- Mudança anual
- -37.50%
