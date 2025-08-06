Dövizler / TWST
TWST: Twist Bioscience Corporation
27.89 USD 0.06 (0.21%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TWST fiyatı bugün -0.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.73 ve Yüksek fiyatı olarak 28.58 aralığında işlem gördü.
Twist Bioscience Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TWST haberleri
Günlük aralık
27.73 28.58
Yıllık aralık
24.07 55.34
- Önceki kapanış
- 27.95
- Açılış
- 27.95
- Satış
- 27.89
- Alış
- 28.19
- Düşük
- 27.73
- Yüksek
- 28.58
- Hacim
- 3.999 K
- Günlük değişim
- -0.21%
- Aylık değişim
- 4.26%
- 6 aylık değişim
- -28.82%
- Yıllık değişim
- -37.56%
21 Eylül, Pazar