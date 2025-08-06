FiyatlarBölümler
Dövizler / TWST
Geri dön - Hisse senetleri

TWST: Twist Bioscience Corporation

27.89 USD 0.06 (0.21%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TWST fiyatı bugün -0.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.73 ve Yüksek fiyatı olarak 28.58 aralığında işlem gördü.

Twist Bioscience Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TWST haberleri

Günlük aralık
27.73 28.58
Yıllık aralık
24.07 55.34
Önceki kapanış
27.95
Açılış
27.95
Satış
27.89
Alış
28.19
Düşük
27.73
Yüksek
28.58
Hacim
3.999 K
Günlük değişim
-0.21%
Aylık değişim
4.26%
6 aylık değişim
-28.82%
Yıllık değişim
-37.56%
21 Eylül, Pazar