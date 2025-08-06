Devises / TWST
TWST: Twist Bioscience Corporation
27.89 USD 0.06 (0.21%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TWST a changé de -0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.73 et à un maximum de 28.58.
Suivez la dynamique Twist Bioscience Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
27.73 28.58
Range Annuel
24.07 55.34
- Clôture Précédente
- 27.95
- Ouverture
- 27.95
- Bid
- 27.89
- Ask
- 28.19
- Plus Bas
- 27.73
- Plus Haut
- 28.58
- Volume
- 3.999 K
- Changement quotidien
- -0.21%
- Changement Mensuel
- 4.26%
- Changement à 6 Mois
- -28.82%
- Changement Annuel
- -37.56%
20 septembre, samedi