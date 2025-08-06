Divisas / TWST
TWST: Twist Bioscience Corporation
26.97 USD 0.11 (0.41%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TWST de hoy ha cambiado un -0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.47, mientras que el máximo ha alcanzado 28.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Twist Bioscience Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TWST News
- Directivo de Twist Bioscience vende acciones por $2380 para cubrir impuestos
- ARK ETF de Cathie Wood ajusta su cartera con operaciones clave
- Las acciones de Twist Bioscience tocan mínimos de 52 semanas a 24,27 dólares
- Twist Bioscience Corporation (TWST) Presents at Baird Global Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:TWST)
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts stock positions, buys PRME and TWST
- Twist Bioscience at Baird Conference: Strategic Growth and Challenges
- The Genomic Data Deluge: From Sequencing To Actionable Insights
- ARKG: I’m Holding Off Buying For These 3 Reasons (BATS:ARKG)
- mRNA Biotechs Stocks: Long-Term Value Risks Abound
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, selling ROKU, buying PAGERDUTY stock
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters biotech, trims defense stock
- CRWV and RBLX: Cathie Wood Invests Over $27 Million in Tech Stocks - TipRanks.com
- Twist Bioscience Stock Q3: Headwinds Are Mounting (NASDAQ:TWST)
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- After Plunging 33.8% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Twist Bioscience (TWST)
- Cathie Wood’s ARK buys AMD and Twist, sells Shopify and Roblox stock
- Cathie Wood ‘Buys the Dip’ in AMD Stock after Q2 Results, Cuts Roblox and Palantir (PLTR) Stakes - TipRanks.com
- Finn, Twist Bioscience COO, sells $90k in shares
- Cho Dennis, SVP at Twist Bioscience, sells $22k in shares
- Green Paula, SVP at Twist Bioscience, sells $35k in shares
- Leproust, Twist Bioscience CEO, sells $158k in stock
Rango diario
26.47 28.24
Rango anual
24.07 55.34
- Cierres anteriores
- 27.08
- Open
- 27.30
- Bid
- 26.97
- Ask
- 27.27
- Low
- 26.47
- High
- 28.24
- Volumen
- 3.840 K
- Cambio diario
- -0.41%
- Cambio mensual
- 0.82%
- Cambio a 6 meses
- -31.16%
- Cambio anual
- -39.62%
