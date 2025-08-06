QuotazioniSezioni
TWST: Twist Bioscience Corporation

27.89 USD 0.06 (0.21%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TWST ha avuto una variazione del -0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.73 e ad un massimo di 28.58.

Segui le dinamiche di Twist Bioscience Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
27.73 28.58
Intervallo Annuale
24.07 55.34
Chiusura Precedente
27.95
Apertura
27.95
Bid
27.89
Ask
28.19
Minimo
27.73
Massimo
28.58
Volume
3.999 K
Variazione giornaliera
-0.21%
Variazione Mensile
4.26%
Variazione Semestrale
-28.82%
Variazione Annuale
-37.56%
