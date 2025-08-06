Valute / TWST
TWST: Twist Bioscience Corporation
27.89 USD 0.06 (0.21%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TWST ha avuto una variazione del -0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.73 e ad un massimo di 28.58.
Segui le dinamiche di Twist Bioscience Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
27.73 28.58
Intervallo Annuale
24.07 55.34
- Chiusura Precedente
- 27.95
- Apertura
- 27.95
- Bid
- 27.89
- Ask
- 28.19
- Minimo
- 27.73
- Massimo
- 28.58
- Volume
- 3.999 K
- Variazione giornaliera
- -0.21%
- Variazione Mensile
- 4.26%
- Variazione Semestrale
- -28.82%
- Variazione Annuale
- -37.56%
20 settembre, sabato