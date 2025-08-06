Валюты / TWST
TWST: Twist Bioscience Corporation
27.08 USD 1.36 (5.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TWST за сегодня изменился на 5.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.17, а максимальная — 27.23.
Следите за динамикой Twist Bioscience Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.17 27.23
Годовой диапазон
24.07 55.34
- Предыдущее закрытие
- 25.72
- Open
- 25.74
- Bid
- 27.08
- Ask
- 27.38
- Low
- 25.17
- High
- 27.23
- Объем
- 5.288 K
- Дневное изменение
- 5.29%
- Месячное изменение
- 1.23%
- 6-месячное изменение
- -30.88%
- Годовое изменение
- -39.38%
