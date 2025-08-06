クォートセクション
通貨 / TWST
TWST: Twist Bioscience Corporation

27.95 USD 0.98 (3.63%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TWSTの今日の為替レートは、3.63%変化しました。日中、通貨は1あたり27.58の安値と28.46の高値で取引されました。

Twist Bioscience Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
27.58 28.46
1年のレンジ
24.07 55.34
以前の終値
26.97
始値
27.62
買値
27.95
買値
28.25
安値
27.58
高値
28.46
出来高
4.387 K
1日の変化
3.63%
1ヶ月の変化
4.49%
6ヶ月の変化
-28.66%
1年の変化
-37.43%
