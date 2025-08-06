通貨 / TWST
TWST: Twist Bioscience Corporation
27.95 USD 0.98 (3.63%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TWSTの今日の為替レートは、3.63%変化しました。日中、通貨は1あたり27.58の安値と28.46の高値で取引されました。
Twist Bioscience Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TWST News
- 3 Promising Genomics & Synthetic Biology Stocks in Spotlight in 2025
- Twist Bioscience社のチョー上級副社長が2,380ドル相当の株式を売却
- Twist Bioscience stock hits 52-week low at $24.27
- Twist Bioscience Corporation (TWST) Presents at Baird Global Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:TWST)
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts stock positions, buys PRME and TWST
- Twist Bioscience at Baird Conference: Strategic Growth and Challenges
- The Genomic Data Deluge: From Sequencing To Actionable Insights
- ARKG: I’m Holding Off Buying For These 3 Reasons (BATS:ARKG)
- mRNA Biotechs Stocks: Long-Term Value Risks Abound
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, selling ROKU, buying PAGERDUTY stock
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters biotech, trims defense stock
- CRWV and RBLX: Cathie Wood Invests Over $27 Million in Tech Stocks - TipRanks.com
- Twist Bioscience Stock Q3: Headwinds Are Mounting (NASDAQ:TWST)
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- After Plunging 33.8% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Twist Bioscience (TWST)
- Cathie Wood’s ARK buys AMD and Twist, sells Shopify and Roblox stock
- Cathie Wood ‘Buys the Dip’ in AMD Stock after Q2 Results, Cuts Roblox and Palantir (PLTR) Stakes - TipRanks.com
- Finn, Twist Bioscience COO, sells $90k in shares
- Cho Dennis, SVP at Twist Bioscience, sells $22k in shares
- Green Paula, SVP at Twist Bioscience, sells $35k in shares
- Leproust, Twist Bioscience CEO, sells $158k in stock
- Werner, Twist Bioscience CAO, sells $5275 in TWST stock
1日のレンジ
27.58 28.46
1年のレンジ
24.07 55.34
- 以前の終値
- 26.97
- 始値
- 27.62
- 買値
- 27.95
- 買値
- 28.25
- 安値
- 27.58
- 高値
- 28.46
- 出来高
- 4.387 K
- 1日の変化
- 3.63%
- 1ヶ月の変化
- 4.49%
- 6ヶ月の変化
- -28.66%
- 1年の変化
- -37.43%
