货币 / TWST
TWST: Twist Bioscience Corporation
26.99 USD 0.09 (0.33%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TWST汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点26.78和高点27.85进行交易。
关注Twist Bioscience Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
26.78 27.85
年范围
24.07 55.34
- 前一天收盘价
- 27.08
- 开盘价
- 27.30
- 卖价
- 26.99
- 买价
- 27.29
- 最低价
- 26.78
- 最高价
- 27.85
- 交易量
- 1.155 K
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 0.90%
- 6个月变化
- -31.11%
- 年变化
- -39.58%
