S: SentinelOne Inc Class A
18.71 USD 0.36 (1.96%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von S hat sich für heute um 1.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.61 bis zu einem Hoch von 19.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die SentinelOne Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
18.61 19.05
Jahresspanne
15.37 29.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.35
- Eröffnung
- 18.65
- Bid
- 18.71
- Ask
- 19.01
- Tief
- 18.61
- Hoch
- 19.05
- Volumen
- 6.273 K
- Tagesänderung
- 1.96%
- Monatsänderung
- 1.41%
- 6-Monatsänderung
- 2.18%
- Jahresänderung
- -21.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K