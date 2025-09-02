KurseKategorien
Währungen / S
Zurück zum Aktien

S: SentinelOne Inc Class A

18.71 USD 0.36 (1.96%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von S hat sich für heute um 1.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.61 bis zu einem Hoch von 19.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die SentinelOne Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

S News

Tagesspanne
18.61 19.05
Jahresspanne
15.37 29.30
Vorheriger Schlusskurs
18.35
Eröffnung
18.65
Bid
18.71
Ask
19.01
Tief
18.61
Hoch
19.05
Volumen
6.273 K
Tagesänderung
1.96%
Monatsänderung
1.41%
6-Monatsänderung
2.18%
Jahresänderung
-21.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K