S: SentinelOne Inc Class A
17.87 USD 0.43 (2.35%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс S за сегодня изменился на -2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.85, а максимальная — 18.36.
Следите за динамикой SentinelOne Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости S
Дневной диапазон
17.85 18.36
Годовой диапазон
15.37 29.30
- Предыдущее закрытие
- 18.30
- Open
- 18.36
- Bid
- 17.87
- Ask
- 18.17
- Low
- 17.85
- High
- 18.36
- Объем
- 7.795 K
- Дневное изменение
- -2.35%
- Месячное изменение
- -3.14%
- 6-месячное изменение
- -2.40%
- Годовое изменение
- -25.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.