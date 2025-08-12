KurseKategorien
Währungen / RELY
Zurück zum Aktien

RELY: Remitly Global Inc

17.31 USD 0.12 (0.69%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RELY hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.22 bis zu einem Hoch von 17.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die Remitly Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RELY News

Handelsanwendungen für RELY

Eurotoxin
Michael Prescott Burney
Experten
VERLASSEN SIE SICH NICHT AUF RÜCKTESTS! NACHRICHT MIR UND FORDERN SIE EINE 3-TAGE-DEMOVERSION DES EA HEUTE! EuroToxin FX ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit EURUSD auf dem H1-Chart entwickelt wurde und ein strukturiertes Risikomanagement sowie eine optimierte Handelsstrategie beinhaltet. Er unterstützt sowohl dynamische als auch feste Losgrößen und integriert vordefinierte Take-Profit-Ziele für das Handelsmanagement. EuroToxin FX kann bis zu 100 offene Positionen verwalten und b
Mary Pippins FX
Michael Prescott Burney
Experten
Wir stellen Ihnen Mary Pippins FX vor: Ihr praktisch perfekter Partner für die Navigation im GBPUSD! VERLASSEN SIE SICH NICHT AUF BACKTESTS! SCHREIBEN SIE MIR EINE NACHRICHT UND FORDERN SIE NOCH HEUTE EINE 3-TAGE-DEMOVERSION DES EA AN! Haben Sie genug von den unvorhersehbaren Böen und Regengüssen auf dem GBPUSD-Markt? Hätten Sie gerne eine helfende Hand, um die "Schornsteinfeger" der Volatilität zu managen, besonders auf dem H1 Chart? Mary Pippins FX ist hier, um Ordnung und Raffinesse in Ihren
Detroit Smash FX
Michael Prescott Burney
Experten
VERLASSEN SIE SICH NICHT AUF RÜCKTESTS! NACHRICHT MIR UND FORDERN SIE EINE 5-TAGE-DEMOVERSION DES EA HEUTE! Detroit Smash FX ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit USDCAD auf dem H1-Chart entwickelt wurde und der eine präzise Handelsausführung mit strukturiertem Risikomanagement verbindet. Er unterstützt sowohl dynamische als auch feste Losgrößen und ermöglicht es Händlern, das Engagement je nach Kontogröße und Risikopräferenz anzupassen und den Take-Profit zu definieren, um Gewinn
One Sauce FX
Michael Prescott Burney
5 (1)
Experten
VERLASSEN SIE SICH NICHT AUF RÜCKTESTS! SCHREIBEN SIE MIR EINE NACHRICHT UND FORDERN SIE NOCH HEUTE EINE 5-TAGE-DEMOVERSION DES EAS AN! One Sauce FX ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit EURUSD auf dem H1-Chart entwickelt wurde und eine Reihe von strukturierten Strategien zur Identifizierung von Handelsmöglichkeiten bei gleichzeitigem diszipliniertem Risikomanagement beinhaltet. Das System wendet eine robuste indikatorbasierte Ausstiegsmethode und einen Take-Profit von 10 Pips an,
Goldex Unlimited
Michael Prescott Burney
3.5 (2)
Experten
VERLASSEN SIE SICH NICHT AUF RÜCKTESTS! SCHREIBEN SIE MIR EINE NACHRICHT UND FORDERN SIE NOCH HEUTE EINE 5-TAGE-DEMOVERSION DES EAS AN! Goldex Unlimited ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und Trendfolgestrategien, Volatilitätsfilter und Risikomanagementfunktionen integriert. Das System umfasst 76 Teilstrategien, um sich an verschiedene Marktbedingungen anzupassen und gleichzeitig einen strukturierten Ansatz für die Handelsausführung
Fiber210
Davide Martinazzo
Experten
Forex EURUSD 2010 H1   PLEASE READ DESCRIPTION BEFORE BUY OR RENT EA This EA is NOT the result of an optimization of historical data. In fact it is easy to achieve a “super” equity curve (as I call it “go to the space equity curve”) with parameters optimization and overfitting on historical data: it is always possible to find a set of parameters that over-optimize the historical data. But it is the PAST data. The point is to find a strategies that will   work in the future.   For these reasons m
Gold302b
Davide Martinazzo
Experten
Gold trade 3002 H1   PLEASE READ DESCRIPTION BEFORE BUY OR RENT EA This EA is NOT the result of an optimization of historical data. In fact it is easy to achieve a “super” equity curve (as I call it “go to the space equity curve”) with parameters optimization and overfitting on historical data: it is always possible to find a set of parameters that over-optimize the historical data. But it is the PAST data. The point is to find a strategies that will    work in the future.  For these reasons my
Gold Trader 310
Davide Martinazzo
Experten
PLEASE READ DESCRIPTION BEFORE BUY OR RENT EA This EA is NOT the result of an optimization of historical data. In fact it is easy to achieve a “super” equity curve (as I call it “go to the space equity curve”) with parameters optimization and overfitting on historical data: it is always possible to find a set of parameters that over-optimize the historical data. But it is the PAST data. The point is to find a strategies that will   work in the future.   For these reasons my strategies have good
Tagesspanne
17.22 17.58
Jahresspanne
12.43 27.32
Vorheriger Schlusskurs
17.43
Eröffnung
17.51
Bid
17.31
Ask
17.61
Tief
17.22
Hoch
17.58
Volumen
5.146 K
Tagesänderung
-0.69%
Monatsänderung
-6.03%
6-Monatsänderung
-16.09%
Jahresänderung
29.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K