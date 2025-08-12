Währungen / RELY
RELY: Remitly Global Inc
17.31 USD 0.12 (0.69%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RELY hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.22 bis zu einem Hoch von 17.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Remitly Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RELY News
Tagesspanne
17.22 17.58
Jahresspanne
12.43 27.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.43
- Eröffnung
- 17.51
- Bid
- 17.31
- Ask
- 17.61
- Tief
- 17.22
- Hoch
- 17.58
- Volumen
- 5.146 K
- Tagesänderung
- -0.69%
- Monatsänderung
- -6.03%
- 6-Monatsänderung
- -16.09%
- Jahresänderung
- 29.66%
