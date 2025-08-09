Währungen / MSDL
MSDL: Morgan Stanley Direct Lending Fund
17.62 USD 0.15 (0.86%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MSDL hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.46 bis zu einem Hoch von 17.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Morgan Stanley Direct Lending Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSDL News
Tagesspanne
17.46 17.68
Jahresspanne
17.33 21.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.47
- Eröffnung
- 17.53
- Bid
- 17.62
- Ask
- 17.92
- Tief
- 17.46
- Hoch
- 17.68
- Volumen
- 1.492 K
- Tagesänderung
- 0.86%
- Monatsänderung
- -2.54%
- 6-Monatsänderung
- -11.68%
- Jahresänderung
- -11.32%
