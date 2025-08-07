Валюты / MSDL
MSDL: Morgan Stanley Direct Lending Fund
17.45 USD 0.10 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MSDL за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.33, а максимальная — 17.59.
Следите за динамикой Morgan Stanley Direct Lending Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.33 17.59
Годовой диапазон
17.33 21.72
- Предыдущее закрытие
- 17.55
- Open
- 17.57
- Bid
- 17.45
- Ask
- 17.75
- Low
- 17.33
- High
- 17.59
- Объем
- 1.688 K
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- -3.48%
- 6-месячное изменение
- -12.53%
- Годовое изменение
- -12.18%
