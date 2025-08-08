FiyatlarBölümler
Dövizler / MSDL
Geri dön - Hisse senetleri

MSDL: Morgan Stanley Direct Lending Fund

17.52 USD 0.10 (0.57%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MSDL fiyatı bugün -0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.46 ve Yüksek fiyatı olarak 17.74 aralığında işlem gördü.

Morgan Stanley Direct Lending Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MSDL haberleri

Günlük aralık
17.46 17.74
Yıllık aralık
17.33 21.72
Önceki kapanış
17.62
Açılış
17.72
Satış
17.52
Alış
17.82
Düşük
17.46
Yüksek
17.74
Hacim
891
Günlük değişim
-0.57%
Aylık değişim
-3.10%
6 aylık değişim
-12.18%
Yıllık değişim
-11.83%
21 Eylül, Pazar