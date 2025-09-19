KurseKategorien
LUD

12.00 USD 0.20 (1.64%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LUD hat sich für heute um -1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.00 bis zu einem Hoch von 13.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
12.00 13.51
Jahresspanne
3.40 22.71
Vorheriger Schlusskurs
12.20
Eröffnung
13.51
Bid
12.00
Ask
12.30
Tief
12.00
Hoch
13.51
Volumen
9
Tagesänderung
-1.64%
Monatsänderung
93.55%
6-Monatsänderung
209.28%
Jahresänderung
186.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
