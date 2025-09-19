Währungen / LUD
LUD
12.00 USD 0.20 (1.64%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LUD hat sich für heute um -1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.00 bis zu einem Hoch von 13.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.00 13.51
Jahresspanne
3.40 22.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.20
- Eröffnung
- 13.51
- Bid
- 12.00
- Ask
- 12.30
- Tief
- 12.00
- Hoch
- 13.51
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -1.64%
- Monatsänderung
- 93.55%
- 6-Monatsänderung
- 209.28%
- Jahresänderung
- 186.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K