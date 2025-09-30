KurseKategorien
Währungen / JOBY-WT
Zurück zum Aktien

JOBY-WT: Joby Aviation Inc Warrants

6.0100 USD 0.0401 (0.66%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JOBY-WT hat sich für heute um -0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.8555 bis zu einem Hoch von 6.5300 gehandelt.

Verfolgen Sie die Joby Aviation Inc Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von JOBY-WT heute?

Die Aktie von Joby Aviation Inc Warrants (JOBY-WT) notiert heute bei 6.0100. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.66% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 6.0501 und das Handelsvolumen erreichte 45. Das Live-Chart von JOBY-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie JOBY-WT Dividenden?

Joby Aviation Inc Warrants wird derzeit mit 6.0100 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 854.27% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JOBY-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich JOBY-WT-Aktien?

Sie können Aktien von Joby Aviation Inc Warrants (JOBY-WT) zum aktuellen Kurs von 6.0100 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 6.0100 oder 6.0130 platziert, während 45 und -7.54% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JOBY-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in JOBY-WT-Aktien?

Bei einer Investition in Joby Aviation Inc Warrants müssen die jährliche Spanne 0.5302 - 7.8350 und der aktuelle Kurs 6.0100 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 57.74% und 376.98%, bevor sie Orders zu 6.0100 oder 6.0130 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JOBY-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Joby Aviation, Inc.?

Der höchste Kurs von Joby Aviation, Inc. (JOBY-WT) im vergangenen Jahr lag bei 7.8350. Innerhalb von 0.5302 - 7.8350 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 6.0501 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Joby Aviation Inc Warrants mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Joby Aviation, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Joby Aviation, Inc. (JOBY-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.5302. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 6.0100 und der Spanne 0.5302 - 7.8350 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JOBY-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von JOBY-WT statt?

Joby Aviation Inc Warrants hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 6.0501 und 854.27% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
5.8555 6.5300
Jahresspanne
0.5302 7.8350
Vorheriger Schlusskurs
6.0501
Eröffnung
6.5000
Bid
6.0100
Ask
6.0130
Tief
5.8555
Hoch
6.5300
Volumen
45
Tagesänderung
-0.66%
Monatsänderung
57.74%
6-Monatsänderung
376.98%
Jahresänderung
854.27%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4