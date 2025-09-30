- Übersicht
JOBY-WT: Joby Aviation Inc Warrants
Der Wechselkurs von JOBY-WT hat sich für heute um -0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.8555 bis zu einem Hoch von 6.5300 gehandelt.
Verfolgen Sie die Joby Aviation Inc Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JOBY-WT heute?
Die Aktie von Joby Aviation Inc Warrants (JOBY-WT) notiert heute bei 6.0100. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.66% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 6.0501 und das Handelsvolumen erreichte 45. Das Live-Chart von JOBY-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JOBY-WT Dividenden?
Joby Aviation Inc Warrants wird derzeit mit 6.0100 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 854.27% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JOBY-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich JOBY-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Joby Aviation Inc Warrants (JOBY-WT) zum aktuellen Kurs von 6.0100 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 6.0100 oder 6.0130 platziert, während 45 und -7.54% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JOBY-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JOBY-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Joby Aviation Inc Warrants müssen die jährliche Spanne 0.5302 - 7.8350 und der aktuelle Kurs 6.0100 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 57.74% und 376.98%, bevor sie Orders zu 6.0100 oder 6.0130 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JOBY-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Joby Aviation, Inc.?
Der höchste Kurs von Joby Aviation, Inc. (JOBY-WT) im vergangenen Jahr lag bei 7.8350. Innerhalb von 0.5302 - 7.8350 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 6.0501 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Joby Aviation Inc Warrants mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Joby Aviation, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Joby Aviation, Inc. (JOBY-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.5302. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 6.0100 und der Spanne 0.5302 - 7.8350 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JOBY-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JOBY-WT statt?
Joby Aviation Inc Warrants hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 6.0501 und 854.27% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.0501
- Eröffnung
- 6.5000
- Bid
- 6.0100
- Ask
- 6.0130
- Tief
- 5.8555
- Hoch
- 6.5300
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -0.66%
- Monatsänderung
- 57.74%
- 6-Monatsänderung
- 376.98%
- Jahresänderung
- 854.27%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4