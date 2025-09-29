КотировкиРазделы
JOBY-WT: Joby Aviation Inc Warrants

6.0100 USD 0.0401 (0.66%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JOBY-WT за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.8555, а максимальная — 6.5300.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JOBY-WT сегодня?

Joby Aviation Inc Warrants (JOBY-WT) сегодня оценивается на уровне 6.0100. Инструмент торгуется в пределах -0.66%, вчерашнее закрытие составило 6.0501, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JOBY-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Joby Aviation Inc Warrants?

Joby Aviation Inc Warrants в настоящее время оценивается в 6.0100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 854.27% и USD. Отслеживайте движения JOBY-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции JOBY-WT?

Вы можете купить акции Joby Aviation Inc Warrants (JOBY-WT) по текущей цене 6.0100. Ордера обычно размещаются около 6.0100 или 6.0130, тогда как 45 и -7.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JOBY-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JOBY-WT?

Инвестирование в Joby Aviation Inc Warrants предполагает учет годового диапазона 0.5302 - 7.8350 и текущей цены 6.0100. Многие сравнивают 57.74% и 376.98% перед размещением ордеров на 6.0100 или 6.0130. Изучайте ежедневные изменения цены JOBY-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Joby Aviation, Inc.?

Самая высокая цена Joby Aviation, Inc. (JOBY-WT) за последний год составила 7.8350. Акции заметно колебались в пределах 0.5302 - 7.8350, сравнение с 6.0501 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Joby Aviation Inc Warrants на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Joby Aviation, Inc.?

Самая низкая цена Joby Aviation, Inc. (JOBY-WT) за год составила 0.5302. Сравнение с текущими 6.0100 и 0.5302 - 7.8350 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JOBY-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JOBY-WT?

В прошлом Joby Aviation Inc Warrants проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.0501 и 854.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.8555 6.5300
Годовой диапазон
0.5302 7.8350
Предыдущее закрытие
6.0501
Open
6.5000
Bid
6.0100
Ask
6.0130
Low
5.8555
High
6.5300
Объем
45
Дневное изменение
-0.66%
Месячное изменение
57.74%
6-месячное изменение
376.98%
Годовое изменение
854.27%
