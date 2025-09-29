- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JOBY-WT: Joby Aviation Inc Warrants
Курс JOBY-WT за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.8555, а максимальная — 6.5300.
Следите за динамикой Joby Aviation Inc Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JOBY-WT сегодня?
Joby Aviation Inc Warrants (JOBY-WT) сегодня оценивается на уровне 6.0100. Инструмент торгуется в пределах -0.66%, вчерашнее закрытие составило 6.0501, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JOBY-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Joby Aviation Inc Warrants?
Joby Aviation Inc Warrants в настоящее время оценивается в 6.0100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 854.27% и USD. Отслеживайте движения JOBY-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции JOBY-WT?
Вы можете купить акции Joby Aviation Inc Warrants (JOBY-WT) по текущей цене 6.0100. Ордера обычно размещаются около 6.0100 или 6.0130, тогда как 45 и -7.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JOBY-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JOBY-WT?
Инвестирование в Joby Aviation Inc Warrants предполагает учет годового диапазона 0.5302 - 7.8350 и текущей цены 6.0100. Многие сравнивают 57.74% и 376.98% перед размещением ордеров на 6.0100 или 6.0130. Изучайте ежедневные изменения цены JOBY-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Joby Aviation, Inc.?
Самая высокая цена Joby Aviation, Inc. (JOBY-WT) за последний год составила 7.8350. Акции заметно колебались в пределах 0.5302 - 7.8350, сравнение с 6.0501 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Joby Aviation Inc Warrants на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Joby Aviation, Inc.?
Самая низкая цена Joby Aviation, Inc. (JOBY-WT) за год составила 0.5302. Сравнение с текущими 6.0100 и 0.5302 - 7.8350 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JOBY-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JOBY-WT?
В прошлом Joby Aviation Inc Warrants проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.0501 и 854.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.0501
- Open
- 6.5000
- Bid
- 6.0100
- Ask
- 6.0130
- Low
- 5.8555
- High
- 6.5300
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -0.66%
- Месячное изменение
- 57.74%
- 6-месячное изменение
- 376.98%
- Годовое изменение
- 854.27%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%