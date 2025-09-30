QuotazioniSezioni
JOBY-WT: Joby Aviation Inc Warrants

6.0100 USD 0.0401 (0.66%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JOBY-WT ha avuto una variazione del -0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.8555 e ad un massimo di 6.5300.

Segui le dinamiche di Joby Aviation Inc Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni JOBY-WT oggi?

Oggi le azioni Joby Aviation Inc Warrants sono prezzate a 6.0100. Viene scambiato all'interno di -0.66%, la chiusura di ieri è stata 6.0501 e il volume degli scambi ha raggiunto 45. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JOBY-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Joby Aviation Inc Warrants pagano dividendi?

Joby Aviation Inc Warrants è attualmente valutato a 6.0100. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 854.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JOBY-WT.

Come acquistare azioni JOBY-WT?

Puoi acquistare azioni Joby Aviation Inc Warrants al prezzo attuale di 6.0100. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 6.0100 o 6.0130, mentre 45 e -7.54% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JOBY-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni JOBY-WT?

Investire in Joby Aviation Inc Warrants implica considerare l'intervallo annuale 0.5302 - 7.8350 e il prezzo attuale 6.0100. Molti confrontano 57.74% e 376.98% prima di effettuare ordini su 6.0100 o 6.0130. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JOBY-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Joby Aviation, Inc.?

Il prezzo massimo di Joby Aviation, Inc. nell'ultimo anno è stato 7.8350. All'interno di 0.5302 - 7.8350, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.0501 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Joby Aviation Inc Warrants utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Joby Aviation, Inc.?

Il prezzo più basso di Joby Aviation, Inc. (JOBY-WT) nel corso dell'anno è stato 0.5302. Confrontandolo con gli attuali 6.0100 e 0.5302 - 7.8350 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JOBY-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JOBY-WT?

Joby Aviation Inc Warrants ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.0501 e 854.27%.

Intervallo Giornaliero
5.8555 6.5300
Intervallo Annuale
0.5302 7.8350
Chiusura Precedente
6.0501
Apertura
6.5000
Bid
6.0100
Ask
6.0130
Minimo
5.8555
Massimo
6.5300
Volume
45
Variazione giornaliera
-0.66%
Variazione Mensile
57.74%
Variazione Semestrale
376.98%
Variazione Annuale
854.27%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4