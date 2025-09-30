- Panoramica
JOBY-WT: Joby Aviation Inc Warrants
Il tasso di cambio JOBY-WT ha avuto una variazione del -0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.8555 e ad un massimo di 6.5300.
Segui le dinamiche di Joby Aviation Inc Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni JOBY-WT oggi?
Oggi le azioni Joby Aviation Inc Warrants sono prezzate a 6.0100. Viene scambiato all'interno di -0.66%, la chiusura di ieri è stata 6.0501 e il volume degli scambi ha raggiunto 45. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JOBY-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Joby Aviation Inc Warrants pagano dividendi?
Joby Aviation Inc Warrants è attualmente valutato a 6.0100. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 854.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JOBY-WT.
Come acquistare azioni JOBY-WT?
Puoi acquistare azioni Joby Aviation Inc Warrants al prezzo attuale di 6.0100. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 6.0100 o 6.0130, mentre 45 e -7.54% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JOBY-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni JOBY-WT?
Investire in Joby Aviation Inc Warrants implica considerare l'intervallo annuale 0.5302 - 7.8350 e il prezzo attuale 6.0100. Molti confrontano 57.74% e 376.98% prima di effettuare ordini su 6.0100 o 6.0130. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JOBY-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Joby Aviation, Inc.?
Il prezzo massimo di Joby Aviation, Inc. nell'ultimo anno è stato 7.8350. All'interno di 0.5302 - 7.8350, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.0501 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Joby Aviation Inc Warrants utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Joby Aviation, Inc.?
Il prezzo più basso di Joby Aviation, Inc. (JOBY-WT) nel corso dell'anno è stato 0.5302. Confrontandolo con gli attuali 6.0100 e 0.5302 - 7.8350 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JOBY-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JOBY-WT?
Joby Aviation Inc Warrants ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.0501 e 854.27%.
- Chiusura Precedente
- 6.0501
- Apertura
- 6.5000
- Bid
- 6.0100
- Ask
- 6.0130
- Minimo
- 5.8555
- Massimo
- 6.5300
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- -0.66%
- Variazione Mensile
- 57.74%
- Variazione Semestrale
- 376.98%
- Variazione Annuale
- 854.27%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4