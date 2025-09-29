JOBY-WT: Joby Aviation Inc Warrants
今日JOBY-WT汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点5.8555和高点6.5300进行交易。
关注Joby Aviation Inc Warrants动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
JOBY-WT股票今天的价格是多少？
Joby Aviation Inc Warrants股票今天的定价为6.0100。它在-0.66%范围内交易，昨天的收盘价为6.0501，交易量达到45。JOBY-WT的实时价格图表显示了这些更新。
Joby Aviation Inc Warrants股票是否支付股息？
Joby Aviation Inc Warrants目前的价值为6.0100。股息政策取决于公司，而投资者也会关注854.27%和USD。实时查看图表以跟踪JOBY-WT走势。
如何购买JOBY-WT股票？
您可以以6.0100的当前价格购买Joby Aviation Inc Warrants股票。订单通常设置在6.0100或6.0130附近，而45和-7.54%显示市场活动。立即关注JOBY-WT的实时图表更新。
如何投资JOBY-WT股票？
投资Joby Aviation Inc Warrants需要考虑年度范围0.5302 - 7.8350和当前价格6.0100。许多人在以6.0100或6.0130下订单之前，会比较57.74%和。实时查看JOBY-WT价格图表，了解每日变化。
Joby Aviation, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Joby Aviation, Inc.的最高价格是7.8350。在0.5302 - 7.8350内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Joby Aviation Inc Warrants的绩效。
Joby Aviation, Inc.股票的最低价格是多少？
Joby Aviation, Inc.（JOBY-WT）的最低价格为0.5302。将其与当前的6.0100和0.5302 - 7.8350进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JOBY-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JOBY-WT股票是什么时候拆分的？
Joby Aviation Inc Warrants历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.0501和854.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.0501
- 开盘价
- 6.5000
- 卖价
- 6.0100
- 买价
- 6.0130
- 最低价
- 5.8555
- 最高价
- 6.5300
- 交易量
- 45
- 日变化
- -0.66%
- 月变化
- 57.74%
- 6个月变化
- 376.98%
- 年变化
- 854.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值