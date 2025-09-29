报价部分
货币 / JOBY-WT
JOBY-WT: Joby Aviation Inc Warrants

6.0100 USD 0.0401 (0.66%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日JOBY-WT汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点5.8555和高点6.5300进行交易。

关注Joby Aviation Inc Warrants动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

JOBY-WT股票今天的价格是多少？

Joby Aviation Inc Warrants股票今天的定价为6.0100。它在-0.66%范围内交易，昨天的收盘价为6.0501，交易量达到45。JOBY-WT的实时价格图表显示了这些更新。

Joby Aviation Inc Warrants股票是否支付股息？

Joby Aviation Inc Warrants目前的价值为6.0100。股息政策取决于公司，而投资者也会关注854.27%和USD。实时查看图表以跟踪JOBY-WT走势。

如何购买JOBY-WT股票？

您可以以6.0100的当前价格购买Joby Aviation Inc Warrants股票。订单通常设置在6.0100或6.0130附近，而45和-7.54%显示市场活动。立即关注JOBY-WT的实时图表更新。

如何投资JOBY-WT股票？

投资Joby Aviation Inc Warrants需要考虑年度范围0.5302 - 7.8350和当前价格6.0100。许多人在以6.0100或6.0130下订单之前，会比较57.74%和。实时查看JOBY-WT价格图表，了解每日变化。

Joby Aviation, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Joby Aviation, Inc.的最高价格是7.8350。在0.5302 - 7.8350内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Joby Aviation Inc Warrants的绩效。

Joby Aviation, Inc.股票的最低价格是多少？

Joby Aviation, Inc.（JOBY-WT）的最低价格为0.5302。将其与当前的6.0100和0.5302 - 7.8350进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JOBY-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JOBY-WT股票是什么时候拆分的？

Joby Aviation Inc Warrants历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.0501和854.27%中可见。

日范围
5.8555 6.5300
年范围
0.5302 7.8350
前一天收盘价
6.0501
开盘价
6.5000
卖价
6.0100
买价
6.0130
最低价
5.8555
最高价
6.5300
交易量
45
日变化
-0.66%
月变化
57.74%
6个月变化
376.98%
年变化
854.27%
