JOBY-WT: Joby Aviation Inc Warrants
A taxa do JOBY-WT para hoje mudou para -0.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.8555 e o mais alto foi 6.5300.
Veja a dinâmica do par de moedas Joby Aviation Inc Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de JOBY-WT hoje?
Hoje Joby Aviation Inc Warrants (JOBY-WT) está avaliado em 6.0100. O instrumento é negociado dentro de -0.66%, o fechamento de ontem foi 6.0501, e o volume de negociação atingiu 45. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JOBY-WT em tempo real.
As ações de Joby Aviation Inc Warrants pagam dividendos?
Atualmente Joby Aviation Inc Warrants está avaliado em 6.0100. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 854.27% e USD. Monitore os movimentos de JOBY-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de JOBY-WT?
Você pode comprar ações de Joby Aviation Inc Warrants (JOBY-WT) pelo preço atual 6.0100. Ordens geralmente são executadas perto de 6.0100 ou 6.0130, enquanto 45 e -7.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JOBY-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de JOBY-WT?
Investir em Joby Aviation Inc Warrants envolve considerar a faixa anual 0.5302 - 7.8350 e o preço atual 6.0100. Muitos comparam 57.74% e 376.98% antes de enviar ordens em 6.0100 ou 6.0130. Estude as mudanças diárias de preço de JOBY-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Joby Aviation, Inc.?
O maior preço de Joby Aviation, Inc. (JOBY-WT) no último ano foi 7.8350. As ações oscilaram bastante dentro de 0.5302 - 7.8350, e a comparação com 6.0501 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Joby Aviation Inc Warrants no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Joby Aviation, Inc.?
O menor preço de Joby Aviation, Inc. (JOBY-WT) no ano foi 0.5302. A comparação com o preço atual 6.0100 e 0.5302 - 7.8350 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JOBY-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de JOBY-WT?
No passado Joby Aviation Inc Warrants passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.0501 e 854.27% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 6.0501
- Open
- 6.5000
- Bid
- 6.0100
- Ask
- 6.0130
- Low
- 5.8555
- High
- 6.5300
- Volume
- 45
- Mudança diária
- -0.66%
- Mudança mensal
- 57.74%
- Mudança de 6 meses
- 376.98%
- Mudança anual
- 854.27%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4