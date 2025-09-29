- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
JOBY-WT: Joby Aviation Inc Warrants
El tipo de cambio de JOBY-WT de hoy ha cambiado un -0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.8555, mientras que el máximo ha alcanzado 6.5300.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Joby Aviation Inc Warrants. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de JOBY-WT hoy?
Joby Aviation Inc Warrants (JOBY-WT) se evalúa hoy en 6.0100. El instrumento se negocia dentro de -0.66%; el cierre de ayer ha sido 6.0501 y el volumen comercial ha alcanzado 45. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios JOBY-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Joby Aviation Inc Warrants?
Joby Aviation Inc Warrants se evalúa actualmente en 6.0100. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 854.27% y USD. Monitoree los movimientos de JOBY-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de JOBY-WT?
Puede comprar acciones de Joby Aviation Inc Warrants (JOBY-WT) al precio actual de 6.0100. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 6.0100 o 6.0130, mientras que 45 y -7.54% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de JOBY-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de JOBY-WT?
Invertir en Joby Aviation Inc Warrants implica tener en cuenta el rango anual 0.5302 - 7.8350 y el precio actual 6.0100. Muchos comparan 57.74% y 376.98% antes de colocar órdenes en 6.0100 o 6.0130. Estudie los cambios diarios de precios de JOBY-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Joby Aviation, Inc.?
El precio más alto de Joby Aviation, Inc. (JOBY-WT) en el último año ha sido 7.8350. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.5302 - 7.8350, una comparación con 6.0501 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Joby Aviation Inc Warrants en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Joby Aviation, Inc.?
El precio más bajo de Joby Aviation, Inc. (JOBY-WT) para el año ha sido 0.5302. La comparación con los actuales 6.0100 y 0.5302 - 7.8350 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de JOBY-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de JOBY-WT?
En el pasado, Joby Aviation Inc Warrants ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 6.0501 y 854.27% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 6.0501
- Open
- 6.5000
- Bid
- 6.0100
- Ask
- 6.0130
- Low
- 5.8555
- High
- 6.5300
- Volumen
- 45
- Cambio diario
- -0.66%
- Cambio mensual
- 57.74%
- Cambio a 6 meses
- 376.98%
- Cambio anual
- 854.27%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.