JOBY-WT: Joby Aviation Inc Warrants
Le taux de change de JOBY-WT a changé de -0.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.8555 et à un maximum de 6.5300.
Suivez la dynamique Joby Aviation Inc Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action JOBY-WT aujourd'hui ?
L'action Joby Aviation Inc Warrants est cotée à 6.0100 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.66%, a clôturé hier à 6.0501 et son volume d'échange a atteint 45. Le graphique en temps réel du cours de JOBY-WT présente ces mises à jour.
L'action Joby Aviation Inc Warrants verse-t-elle des dividendes ?
Joby Aviation Inc Warrants est actuellement valorisé à 6.0100. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 854.27% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JOBY-WT.
Comment acheter des actions JOBY-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Joby Aviation Inc Warrants au cours actuel de 6.0100. Les ordres sont généralement placés à proximité de 6.0100 ou de 6.0130, le 45 et le -7.54% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JOBY-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action JOBY-WT ?
Investir dans Joby Aviation Inc Warrants implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.5302 - 7.8350 et le prix actuel 6.0100. Beaucoup comparent 57.74% et 376.98% avant de passer des ordres à 6.0100 ou 6.0130. Consultez le graphique du cours de JOBY-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Joby Aviation, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Joby Aviation, Inc. l'année dernière était 7.8350. Au cours de 0.5302 - 7.8350, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.0501 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Joby Aviation Inc Warrants sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Joby Aviation, Inc. ?
Le cours le plus bas de Joby Aviation, Inc. (JOBY-WT) sur l'année a été 0.5302. Sa comparaison avec 6.0100 et 0.5302 - 7.8350 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JOBY-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action JOBY-WT a-t-elle été divisée ?
Joby Aviation Inc Warrants a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.0501 et 854.27% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 6.0501
- Ouverture
- 6.5000
- Bid
- 6.0100
- Ask
- 6.0130
- Plus Bas
- 5.8555
- Plus Haut
- 6.5300
- Volume
- 45
- Changement quotidien
- -0.66%
- Changement Mensuel
- 57.74%
- Changement à 6 Mois
- 376.98%
- Changement Annuel
- 854.27%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4