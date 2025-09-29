- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
JOBY-WT: Joby Aviation Inc Warrants
JOBY-WTの今日の為替レートは、-0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり5.8555の安値と6.5300の高値で取引されました。
Joby Aviation Inc Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
JOBY-WT株の現在の価格は？
Joby Aviation Inc Warrantsの株価は本日6.0100です。-0.66%内で取引され、前日の終値は6.0501、取引量は45に達しました。JOBY-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Joby Aviation Inc Warrantsの株は配当を出しますか？
Joby Aviation Inc Warrantsの現在の価格は6.0100です。配当方針は会社によりますが、投資家は854.27%やUSDにも注目します。JOBY-WTの動きはライブチャートで確認できます。
JOBY-WT株を買う方法は？
Joby Aviation Inc Warrantsの株は現在6.0100で購入可能です。注文は通常6.0100または6.0130付近で行われ、45や-7.54%が市場の動きを示します。JOBY-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
JOBY-WT株に投資する方法は？
Joby Aviation Inc Warrantsへの投資では、年間の値幅0.5302 - 7.8350と現在の6.0100を考慮します。注文は多くの場合6.0100や6.0130で行われる前に、57.74%や376.98%と比較されます。JOBY-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Joby Aviation, Inc.の株の最高値は？
Joby Aviation, Inc.の過去1年の最高値は7.8350でした。0.5302 - 7.8350内で株価は大きく変動し、6.0501と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Joby Aviation Inc Warrantsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Joby Aviation, Inc.の株の最低値は？
Joby Aviation, Inc.(JOBY-WT)の年間最安値は0.5302でした。現在の6.0100や0.5302 - 7.8350と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JOBY-WTの動きはライブチャートで確認できます。
JOBY-WTの株式分割はいつ行われましたか？
Joby Aviation Inc Warrantsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.0501、854.27%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 6.0501
- 始値
- 6.5000
- 買値
- 6.0100
- 買値
- 6.0130
- 安値
- 5.8555
- 高値
- 6.5300
- 出来高
- 45
- 1日の変化
- -0.66%
- 1ヶ月の変化
- 57.74%
- 6ヶ月の変化
- 376.98%
- 1年の変化
- 854.27%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前