HBCP: Home Bancorp Inc
56.93 USD 1.95 (3.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HBCP hat sich für heute um 3.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.62 bis zu einem Hoch von 57.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Home Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
54.62 57.10
Jahresspanne
39.60 60.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.98
- Eröffnung
- 55.41
- Bid
- 56.93
- Ask
- 57.23
- Tief
- 54.62
- Hoch
- 57.10
- Volumen
- 100
- Tagesänderung
- 3.55%
- Monatsänderung
- 2.12%
- 6-Monatsänderung
- 27.50%
- Jahresänderung
- 33.58%
