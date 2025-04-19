KurseKategorien
Währungen / HBCP
Zurück zum Aktien

HBCP: Home Bancorp Inc

56.93 USD 1.95 (3.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HBCP hat sich für heute um 3.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.62 bis zu einem Hoch von 57.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Home Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HBCP News

Tagesspanne
54.62 57.10
Jahresspanne
39.60 60.84
Vorheriger Schlusskurs
54.98
Eröffnung
55.41
Bid
56.93
Ask
57.23
Tief
54.62
Hoch
57.10
Volumen
100
Tagesänderung
3.55%
Monatsänderung
2.12%
6-Monatsänderung
27.50%
Jahresänderung
33.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K