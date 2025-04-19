クォートセクション
通貨 / HBCP
HBCP: Home Bancorp Inc

56.93 USD 1.95 (3.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HBCPの今日の為替レートは、3.55%変化しました。日中、通貨は1あたり54.62の安値と57.10の高値で取引されました。

Home Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
54.62 57.10
1年のレンジ
39.60 60.84
以前の終値
54.98
始値
55.41
買値
56.93
買値
57.23
安値
54.62
高値
57.10
出来高
100
1日の変化
3.55%
1ヶ月の変化
2.12%
6ヶ月の変化
27.50%
1年の変化
33.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K