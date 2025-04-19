通貨 / HBCP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HBCP: Home Bancorp Inc
56.93 USD 1.95 (3.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HBCPの今日の為替レートは、3.55%変化しました。日中、通貨は1あたり54.62の安値と57.10の高値で取引されました。
Home Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HBCP News
- Why Home Bancorp (HBCP) is a Great Dividend Stock Right Now
- Texas Is Becoming Increasingly Important To Home Bancorp (NASDAQ:HBCP)
- Home Bancorp (HBCP) Could Be a Great Choice
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Best Value Stocks to Buy for July 24th
- Home Bancorp adopts new retirement agreements for three executive officers
- Home Bancorp, Inc. (HBCP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Home Bancorp Q2 2025 earnings beat forecasts
- Home Bancorp (HBCP) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Home Bancorp (HBCP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Home Bancorp Q2 2025 slides: profitability surges as net interest margin expands
- Home Bancorp reports $11.3 million net income in second quarter
- Home Bancorp earnings beat by $0.23, revenue topped estimates
- Home Bancorp extends executive employment agreements
- Wall Street Week Ahead
- Tesla, Alphabet To Report Earnings, Investors Eye Consumer Confidence, Jobless Claims
- Tesla, Amazon To Report Earnings, Investors Eye Consumer Confidence, Jobless Claims
1日のレンジ
54.62 57.10
1年のレンジ
39.60 60.84
- 以前の終値
- 54.98
- 始値
- 55.41
- 買値
- 56.93
- 買値
- 57.23
- 安値
- 54.62
- 高値
- 57.10
- 出来高
- 100
- 1日の変化
- 3.55%
- 1ヶ月の変化
- 2.12%
- 6ヶ月の変化
- 27.50%
- 1年の変化
- 33.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K