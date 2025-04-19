Валюты / HBCP
HBCP: Home Bancorp Inc
54.38 USD 0.82 (1.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HBCP за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.18, а максимальная — 54.68.
Курс HBCP за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.18, а максимальная — 54.68.
Дневной диапазон
54.18 54.68
Годовой диапазон
39.60 60.84
- Предыдущее закрытие
- 55.20
- Open
- 54.67
- Bid
- 54.38
- Ask
- 54.68
- Low
- 54.18
- High
- 54.68
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- -1.49%
- Месячное изменение
- -2.46%
- 6-месячное изменение
- 21.79%
- Годовое изменение
- 27.59%
