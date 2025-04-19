CotationsSections
Devises / HBCP
Retour à Actions

HBCP: Home Bancorp Inc

56.07 USD 0.86 (1.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HBCP a changé de -1.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.38 et à un maximum de 56.93.

Suivez la dynamique Home Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HBCP Nouvelles

Range quotidien
55.38 56.93
Range Annuel
39.60 60.84
Clôture Précédente
56.93
Ouverture
56.93
Bid
56.07
Ask
56.37
Plus Bas
55.38
Plus Haut
56.93
Volume
111
Changement quotidien
-1.51%
Changement Mensuel
0.57%
Changement à 6 Mois
25.58%
Changement Annuel
31.56%
20 septembre, samedi