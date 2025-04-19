货币 / HBCP
HBCP: Home Bancorp Inc
55.36 USD 0.98 (1.80%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HBCP汇率已更改1.80%。当日，交易品种以低点54.05和高点55.88进行交易。
关注Home Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HBCP新闻
- Why Home Bancorp (HBCP) is a Great Dividend Stock Right Now
- Texas Is Becoming Increasingly Important To Home Bancorp (NASDAQ:HBCP)
- Home Bancorp (HBCP) Could Be a Great Choice
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Best Value Stocks to Buy for July 24th
- Home Bancorp adopts new retirement agreements for three executive officers
- Home Bancorp, Inc. (HBCP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Home Bancorp Q2 2025 earnings beat forecasts
- Home Bancorp (HBCP) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Home Bancorp (HBCP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Home Bancorp Q2 2025 slides: profitability surges as net interest margin expands
- Home Bancorp reports $11.3 million net income in second quarter
- Home Bancorp earnings beat by $0.23, revenue topped estimates
- Home Bancorp extends executive employment agreements
- Wall Street Week Ahead
- Tesla, Alphabet To Report Earnings, Investors Eye Consumer Confidence, Jobless Claims
- Tesla, Amazon To Report Earnings, Investors Eye Consumer Confidence, Jobless Claims
日范围
54.05 55.88
年范围
39.60 60.84
- 前一天收盘价
- 54.38
- 开盘价
- 55.29
- 卖价
- 55.36
- 买价
- 55.66
- 最低价
- 54.05
- 最高价
- 55.88
- 交易量
- 30
- 日变化
- 1.80%
- 月变化
- -0.70%
- 6个月变化
- 23.99%
- 年变化
- 29.89%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值