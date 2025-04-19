FiyatlarBölümler
HBCP: Home Bancorp Inc

56.07 USD 0.86 (1.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HBCP fiyatı bugün -1.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.38 ve Yüksek fiyatı olarak 56.93 aralığında işlem gördü.

Home Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
55.38 56.93
Yıllık aralık
39.60 60.84
Önceki kapanış
56.93
Açılış
56.93
Satış
56.07
Alış
56.37
Düşük
55.38
Yüksek
56.93
Hacim
111
Günlük değişim
-1.51%
Aylık değişim
0.57%
6 aylık değişim
25.58%
Yıllık değişim
31.56%
21 Eylül, Pazar