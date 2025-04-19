Moedas / HBCP
HBCP: Home Bancorp Inc
56.69 USD 1.71 (3.11%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HBCP para hoje mudou para 3.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.62 e o mais alto foi 56.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Home Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HBCP Notícias
Faixa diária
54.62 56.69
Faixa anual
39.60 60.84
- Fechamento anterior
- 54.98
- Open
- 55.41
- Bid
- 56.69
- Ask
- 56.99
- Low
- 54.62
- High
- 56.69
- Volume
- 53
- Mudança diária
- 3.11%
- Mudança mensal
- 1.69%
- Mudança de 6 meses
- 26.97%
- Mudança anual
- 33.01%
