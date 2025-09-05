Währungen / FIG
FIG: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF
56.34 USD 2.06 (3.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FIG hat sich für heute um -3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.24 bis zu einem Hoch von 59.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FIG News
Tagesspanne
55.24 59.47
Jahresspanne
50.49 142.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.40
- Eröffnung
- 59.37
- Bid
- 56.34
- Ask
- 56.64
- Tief
- 55.24
- Hoch
- 59.47
- Volumen
- 12.385 K
- Tagesänderung
- -3.53%
- Monatsänderung
- -18.30%
- 6-Monatsänderung
- -34.37%
- Jahresänderung
- -34.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K