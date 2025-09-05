KurseKategorien
FIG: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF

56.34 USD 2.06 (3.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FIG hat sich für heute um -3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.24 bis zu einem Hoch von 59.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

FIG News

Tagesspanne
55.24 59.47
Jahresspanne
50.49 142.92
Vorheriger Schlusskurs
58.40
Eröffnung
59.37
Bid
56.34
Ask
56.64
Tief
55.24
Hoch
59.47
Volumen
12.385 K
Tagesänderung
-3.53%
Monatsänderung
-18.30%
6-Monatsänderung
-34.37%
Jahresänderung
-34.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K