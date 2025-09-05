Moedas / FIG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FIG: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF
58.40 USD 3.74 (6.84%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FIG para hoje mudou para 6.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.66 e o mais alto foi 58.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIG Notícias
- Hot IPO market continues, as cybersecurity-software company Netskope raises $908 million
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- U.S. IPO Activity On Track For The Best Quarter Since Q1 2022
- StubHub’s stock starts trading Wednesday. The IPO is a bet on the polarizing practice of ticket resale.
- Figma Drops 29% in a Month: Buy, Sell or Hold the FIG Stock?
- ETF da Cathie Wood ajusta participações, ARCT e TEM em destaque
- Figma’s Growth Challenges In A Competitive Market (NYSE:FIG)
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- I’m Bullish Again, Yet I’m Keeping My 20% Discount Rule (NYSEARCA:SPY)
- ARK de Cathie Wood compra ações da Figma, Bullish e eToro
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Front and Center in This Week’s IPOs: Individual Investors
- Why Klarna's Hot IPO Wasn't A Day-One Buy
- ARK de Cathie Wood compra ações da Klarna e vende Tempus AI em meio a mudanças no mercado
- Adobe Rolls Out AI Agents To Speed Business Workflows
- Klarna prices IPO well above expected range, raising $1.37 billion
- Klarna prices IPO at $40 per share at $15.1 bln valuation- reports
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- Klarna leads busiest week for big IPOs in four years. Will newly public stocks stay hot?
- Salesforce Has to Prove Software’s Staying Power in AI Age
- Figma: Post Earnings Collapse; Thesis Playing Out (NYSE:FIG)
- Cathie Wood Loads Up Figma After 20% Stock Crash
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Figma, Inc. (FIG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Faixa diária
54.66 58.88
Faixa anual
50.49 142.92
- Fechamento anterior
- 54.66
- Open
- 55.48
- Bid
- 58.40
- Ask
- 58.70
- Low
- 54.66
- High
- 58.88
- Volume
- 16.567 K
- Mudança diária
- 6.84%
- Mudança mensal
- -15.31%
- Mudança de 6 meses
- -31.97%
- Mudança anual
- -31.97%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh